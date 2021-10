Už při letmém pohledu řidiče napadne, že tahle cesta vedoucí od Prorubek ke Kačerovu je plná anomálií, zvlněná, samý dolík a záplaty. Jinak nic zvláštního na ní není. Vybavená PETlahví naplněnou vodou se vydávám odzkoušet, zda uvidím, jak se roztáčí do kopce. Zdá se dost mírný. Procházím asi dvousetmetrový úsek a přibližně každé tři metry kladu na silnici petku. Drží na místě jak přibitá. Ani silnější poryv větru s ní nehne. Zkouším z ní odlít trochu vody, chvíli se drží na místě a pak pozvolna stéká - svět div se - dolů. Opět nic nenormálního. Ale možná ji také nevylévám na tom správném místě.

Nejsem zdaleka jediná, kdo se tu uchyluje k takovým pokusům. "V Kačerově bydlím a o jarním úklidu tam v hojném počtu plastové láhve sbírám, lidé to tam jezdí zkoušet docela často," říká Vojtěch Kostiha.

A co si myslí o podivném chování předmětů na magnetickém kopci? "Že to nefunguje."

Podle záhadologů však tady gravitace a fyzikální zákony neplatí na dvou asi stometrových úsecích tak, jak by měly. Na věci tu prý působí neznámá síla, která je přitahuje k vrcholu kopce. Tohle místo bylo také o uplynulém víkendu jednou ze zastávek Podorlického setkání 2021 klubu Záblesk, který se zabývá i jinými záhadami, jako je pozorování neznámých létajících objektů, zkoumání života ve vesmíru, kruhů v obilí a řeší příčiny paranormálních jevů.

„Magnetický“ kopec nebo „gravitační“ kopec je místo, které zdánlivě přitahuje předměty. Voda zde zdánlivě teče do kopce, automobily vyjíždějí v místech, která vypadají jako stoupání, na neutrál a cyklisté bez šlapání. Vysvětlením tohoto jevu je optický klam: lidské oko nedokáže bez dalších referenčních bodů odlišit mírné stoupání od mírného spádu. Po proměření se ukáže, že cesta ve skutečnosti klesá, ale obzor zakrytý stromy a zvlněný terén pozorovatele dezorientovaly.



Známé „magnetické“ kopce v České republice se nacházejí u Moravské Třebové nebo právě v Kačerově u Zdobnice v Orlických horách. Ve světě jsou turistickými atrakcemi například kopce u Monctonu v kanadské provincii Nový Brunšvik, u Los Baños na Filipínách nebo lokalita Lifidra v severním Řecku. (Zdroj: wikipedie)

Zatímco například digitální vodováha v konkrétním místě ukazuje, že jde o rovinu, podle klasické vodováhy se terén svažuje. Podle předsedy klubu Záblesk Zdeňka Marka tu běžné měřící přístroje selhávají. Proto tady "nasadil" vlastní speciální vynález - kvadratický solární rovinoměr, který prý dokáže zjistit astronomickou rovinu. Podle něj terén stoupá do kopce.

Když se člověk zadívá na silnici ve směru od Kačerova, má pocit, že se skutečně kouká do kopce, i když jen mírného.

Vracím se k autu. Startuji s tím, že pokusy s lahví i s vodou selhaly a žádnou senzaci neukázaly. Vjíždím zpět na silnici. Chci se ještě jednou projet "dolů" ke Kačerovu a zpátky. Vyřazuji a koukám do zpětného zrcátka, jestli za mnou nikdo nejede. V pozadí je vidět jen mírně se zvedající silnice, náhle auto k mému překvapení začíná samo couvat - do kopce. Nebo to kopec ve skutečnosti není?

"Jde o optický klam," má jednoduché vysvětlení Petr Novotný, starosta Zdobnice, pod níž Kačerov spadá.

Když se postavíte na domnělý vrchol kopce, na první pohled se zdá, že silnice vede dolů. Je to tím, že se okolní terén se svažuje, v reálu však silnice pořád mírně stoupá. Odborníci vysvětlují, že mozek se dá lehce ošálit. Lidské oko nedokáže bez dalších referenčních bodů odlišit mírné stoupání od mírného spádu. Po proměření se ukáže, že cesta ve skutečnosti klesá, ale obzor zakrytý stromy a zvlněný terén pozorovatele zmátly. Také na on-line turistické mapě úsek, kde auto couvalo, vykazuje převýšení, auto vlastně jelo dozadu z mírného kopečka.

O svůj přídomek magnetický ale určitě jen tak nepřijde, milovníky záhad bude tohle místo přitahovat dál.