Kostelec nad Orlicí – Zase po delší době uskutečnil klub turistů pěší výlet.

Cílem byl dost vzdálený (89 km) Broumov.



Město Broumov leží v severozápadní části Královéhradeckého kraje v kotlině mezi Javořími horami a Broumovskými stěnami, kterou protéká řeka Stěnava. Pro své bohaté historické památky má město statut městské památkové zóny. Od svého založení ve 13 století je správním, kulturním a hospodářským střediskem celé oblasti.



Historie města je spojena s působením řeholního řádu na území Čech - břevnovskými benediktýny, kteří dostali od krále Přemysla Otakara I. území dnešního Broumovska a Policka. První písemná zmínka o Broumově je z roku 1256. Pro zajištění práv a majetku byla vybudována broumovská pevnost na vyvýšenině nad řekou Stěnavou. Po roce 1300 bylo v Broumově zřízeno benediktinské proboštství a po vypálení pevnosti odbojnými fojty, byl na jejím místě budován klášter s gotickým chrámem zasvěceným sv. Vojtěchu a také roku 1348 pivovar. Král Karel IV. roku 1348 povýšil Broumov na město se stejnými právy, jaká měli i obyvatelé královských měst Hradce a Kladska. V době husitských válek byl Broumov křesťanský a Husité ho 2x obléhali, ale nepodařilo se jím ho získat. Za to se vyřádili pleněním a rabováním v širokém okolí.



Velký význam pro kulturní a hospodářský rozvoj města a celé zdejší oblasti mělo přesídlení opatů z Břevnova do Broumova. Roku 1559 vyhořelo proboštství i s městem. Ve vedení (panování) kláštera se vystřídalo mnoho opatů, kteří vedli spory s protestanty, zvelebovali a dostavovali klášter a stavěli kostely ve městě i na vesnicích. Na konci 17. a století byl původně gotický kostel sv. Vojtěcha přestavěn v barokním slohu a překrásně uvnitř vyzdoben. Začátkem 18. století se začalo s přestavbou klášterních budov podle návrhů Dientzenhoferů. Řada vesnických kostelů na Broumovsku byla podle návrhů Dientzenhoferů přestavována v slohu barokním a také byly vystavěny nové.



Významné bylo klášterní školství. Již před husitskými válkami byla benediktinská klášterní škola (později gymnázium) velmi slavná. Ve 14. století zde studoval první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, v 17. století proslulý dějepisec jezuita P. Bohuslav Balbín, Alois Jirásek, ministr financí 1. československé vlády Alois Rašín a mnoho dalších.



Klášterní gymnázium bylo zavřeno nacisty v roce 1939. V roce 1946 byl ještě učiněn pokus osídlit klášter benediktiny z USA, ti však byli brzy vypovězeni z republiky. Od roku 1950 sloužil klášter jako internační tábor pro řeholníky různých řádů.



V klášteře je rozsáhlá knihovna, byl zde uložen i rukopis bible, tzv. „CODEX GIGAS“, který se roku 1648 stal válečnou kořistí Švédů. V lednu 1999 byla objevena vzácná kopie pohřebního roucha Ježíše Krista, tzv. turínského plátna, které lze při prohlídce zhlédnout a jsou zde mimo jiné vystaveny bohatě vyšívané a zdobené kněžské ornáty.



Nyní je klášter postupně opravován a snad bude znovu osídlen řádovými sestrami nebo řeholníky. Je také hojně navštěvován turisty. Hlavní vliv na růst města a jeho moderní rozvoj mělo dokončení železnice (25. 7. 1875) z Chocně, která pokračovala do Polska. Vznikla tam velká textilní továrna a také pivovar, který dodnes vaří pivo Opat. Město Broumov má dnes přes 8000 obyvatel, ale po odsunu německých obyvatel po válce bylo skoro vylidněno a postupně znovu osídlováno.



My jsme prošli od nádraží kolem kostela sv. Václava na náměstí, které je ohraničené zářícími fasádami pěkně opravených měšťanských domů, s uprostřed stojícím mariánským sloupem a kašnou. Z náměstí ke klášteru je to kousek, prohlédli jsme si ho jen z venku a nakoukli do klášterní zahrady.

Opět přes náměstí a dále kolem kostela sv. Petra a Pavla, který původně dřevěný stál už nejméně v roce 1258, od 14. století kamenný a do dnešní podoby byl po požáru obnoven po roce 1891, jsme zamířili do vesnice Křinice. Červená značka vedená polemi po asfaltce a prašné cestě nás tam přivedla. Vpravo na obzoru se tyčí nejvyšší hora Náchodská Ruprechtický Špičák ( 881 m n.m.) s kovovou rozhlednou a před námi celé pohoří Broumovských stěn až k vrcholu Koruna a dále už v Polsku Hejšovina. Vesnice byla založena r. 1255 jako součást klášterního panství. Leží pod pískovcovými skalami v místech kde je na hřebeni známá Hvězda a kaple sv. P. Marie. Červená značka míří právě na Hvězdu. Je tam naučná stezka se značně vybledlými tabulemi a u malého rybníka sochařské dílo Petra Honzátka „Brána času“, které symbolizuje nástup nové éry ( Vodnáře ) v roce 2000.

Část obce jsme prošli, po obou stranách jsou statky broumovského stylu, chalupy i činžák. Skoro na konci jsme odbočili do leva a po travou zarostlé cestě se vraceli zpět do Broumova. Ještě jsme navštívili místní hřbitov s dřevěným kostelem Panny Marie. Je to nejstarší dřevěná dochovaná stavba kostela v Čechách. Na tomto místě byl kostel údajně již v roce 1177 a ve 2. polovině 13. století byl postaven nový, který byl obnoven po roce 1449.

Interiér pochází ze 17 a 18. století. Kolem kostela je ochoz ve kterém jsou staré náhrobky, tabule s křížovou cestou a kronikářské zápisy. Na hřbitově je vysoký obelisk na památku padlým v roce 1866 na jehož vrcholu je dvouhlavý orel s pozlacenou září korunou - znak Habsburků. To byla naše poslední zastávka u pamětihodnosti Broumova. Po 11 km chůze nás 25 turistů navštívilo v blízkosti nádraží restauraci Regina, kde na nás čekalo zasloužené občerstvení s obědem.



Výlet připravila, vedla a informace o památkách a událostech vyprávěla paní Jana Culková.

Otto Šabart