Kostelec n. O. – Začátek prosince patří v Kostelci nad Orlicí již tradičně Vánočnímu jarmarku ve Sdruženém klubu Rabštejn.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Dušan Póč

Svým zaměřením na podporu poskytovatelů sociálních služeb a jejich klientů, kteří prodávají vlastnoručně zhotovené předměty s vánoční tématikou, je to akce naprosto výjimečná.

Vánoční jarmark poskytovatelů sociálních služeb a jejich klientů je na Rabštejně tradice. Každoročně organizuje Vánoční jarmark Jana Vajglová, předsedkyně sdružení SPCCH – Svaz postižených civilizačními chorobami v Kostelci nad Orlicí spolupracující s Bělou Kovaříčkovou ze sociálního odboru MěÚ Kostelec nad Orlicí.

Běla Kovaříčková přiblížila smysl jarmarku : „Naším hlavním cílem je umožnit poskytovatelům sociálních služeb prezentovat zde své služby a úžasné výrobky svých klientů, kteří se již od léta připravují a vyrábějí svíčky, keramické dekorace, ozdůbky na adventní věnce, andílky a spoustu jiných originálních dárečků, které budou prezentovat a prodávat ve dnech 2. a 3. prosince v Kostelci nad Orlicí na SVÉM jarmarku."



Všechny vystavovatele dle jejich slov spojuje jediné, a to je péče o seniory či osoby se zdravotním postižením, kterým se snaží ulehčit a zpříjemnit život ve svých zařízeních nebo při domácí péči. Výrobky, které s klienty vyrábí v rámci terapie či chráněných dílen, jsou opravdu originální a nejednomu návštěvníkovi jarmarku budou jistě zpříjemňovat čas vánoční.

A kdo se Vánočního jarmarku zúčastní? „O skvělou atmosféru, originální výrobky a prezentaci svých služeb se postarají Ústav sociální péče Kvasiny, Ústav sociální péče pro mládež Domečky a OS ORION z Rychnova n. K., Centrum denních služeb – Domovinka z Kostelce n. O., Šťastný domov Líšnice, o. p. s., Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí, Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí, občanské sdružení CEMA Žamberk, OS Cvrček – Mateřské centrum Kostelec nad Orlicí a Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. Praha," vystavila pozvánku veřejnosti paní Běla.

Jarmark zásluhou dobré spolupráce

Tato akce se koná v Kostelci nad Orlicí již pravidelně, a to díky Svazu postižených civilizačními chorobami, který dříve jarmark pořádal v místním klubu seniorů. Poté vstoupilo do vánočního trhu město: „Před čtyřmi lety nabídl Odbor sociálních věcí svoji pomoc, podporu i finance na zajištění této akce, přizvali jsme více poskytovatelů a jarmark „přenesly" do Sdruženého Klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí," vzpomíná Běla Kovaříčková a pokračuje: „Můžeme konstatovat, že jarmark se koná díky dobré spolupráci odboru sociálních věcí a Svazu postižených civilizačními chorobami, díky podpoře vedení a úžasnému zázemí Sdruženého klubu Rabštejn, díky finanční podpoře města Kostelec nad Orlicí, ale především díky účasti poskytovatelů sociálních služeb, bez kterých by celá akce postrádala smysl."

Zahájení jarmarku s krátkou vernisáží

Kostelecký Vánoční jarmark bude zahájen dnes a to tradiční formou v podobě krátké vernisáže s vystoupením dětí ze Základní umělecké školy v Kostelci nad Orlicí. V 14:30 hodin se již dveře otevřou všem, kteří můžou udělat radost sobě, svým blízkým, ale především klientům zařízení. Následující den bude jarmark otevřen od 8 do 17 hodin.

Závěrečný vzkaz Běly Kovaříčkové, jedné z duší Vánočního jarmarku, je zároveň výzvou, aby si ve dnech 2. a 3. prosince našli lidé cestu do kosteleckého SK Rabštejn: „Chcete-li se pozitivně naladit a cítit energii, kterou klienti vložili do svých výrobků, přijďte se podívat, ohodnotit a podpořit poskytovatele sociálních služeb, kteří působí na Kostelecku."