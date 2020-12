Kostelecký Rabštejn potřebuje "omladit", návrhy bude posuzovat i David Vávra

Za jiných okolností by tu právě v sobotu 12. prosince vrcholily taneční kurzy věnečkem, lidé by sem mířili na divadelní představení a koncerty. Jenže stejně jako jiná zařízení kostelecký Sdružený klub Rabštejn musel svůj kulturní program do konce roku odpískat a čeká, až se opatření vlády opět rozvolní. A nejen na ně. Na osiřelé zařízení v centru Kostelce nad Orlicí je smutný pohled i z jiného důvodu. Nejdůležitější kulturní stánek ve městě má své nejlepší roky za sebou a nutně potřebuje vzpruhu.

Sdružený klub Rabštejn v Kostelci nad Orlicí | Foto: FB Kostelec nad Orlicí

Město Kostelec nad Orlicí nyní vyhlásilo veřejnou architektonickou soutěž o návrh řešení optimálního způsobu jeho celkové stavební obnovy. Provoz za současného stavu prý vyžaduje nemalé úsilí a finanční náklady. Kulturní dům v centru města kdysi vznikl přestavbou původního hotelu. „Od té doby se tu generace kosteleckých potkávají na plesech, divadlech, koncertech, těší se sem na promítání filmů i do svých prvních tanečních, do klubu je přivádí řada kulturních, společenských i nejrůznějších tradičních a volnočasových aktivit. Smutně vyhlížející a chátrající stavba však již dávno nesplňuje standardy multifunkčního prostoru. Ačkoli se na budově Sdruženého klubu Rabštejn zásadně podepsal zub času, nadále má tento dům kultury svoji specifickou a nezaměnitelnou atmosféru, a to nejen pro pamětníky," tvrdí starosta Kostelce nad Orlicí František Kinský. Kraj plánuje vyrovnaný rozpočet. Sníží ale dotace i investice Přečíst článek › "A právě proto je, myslím, nejvyšší čas proměnit důležité místo společenského dění v našem městě, nacházející se v jádru ochranného pásma souboru nemovitých kulturních památek, v reprezentativní kulturní centrum,“ vysvětluje dále František Kinský nutnost stavebního zásahu. O tom, jak bude vypadat, má rozhodnout výsledek vyhlášené veřejné architektonické soutěže organizované podle pravidel České komory architektů. Otevřena je všem architektům z České i Slovenské republiky. Prestižní porota V Kostelci nad Orlicí se přitom podařilo sestavit prestižní porotu, která by měla být pro soutěžící zárukou erudovaného a objektivního posouzení jejich návrhů. jejím předsedou byl zvolen akademický architekt David Vávra. Dalšími členy jsou architekti Josef Mádr, David Baďura, Dušan Řezanina a náhradníci architekti Viktor Vlach a Jura Bečička. Členy poroty, která vybere tři nejlepší návrhy a další dva návrhy ocení odměnou, jsou také zástupci města Kostelce nad Orlicí - starosta města František Kinský, dále radní Vlastimil Šeda, ředitelka SK Rabštejn Marta Klimešová. Organizátorem architektonické soutěže je architekt Oldřich Bittner. Původní zvon skončil ve vřavě "Velké" války. Nahradí ho nový Přečíst článek › Návrhy lze podávat nejpozději do 31. března 2021. "Zasedání poroty k hodnocení návrhů proběhne 15. a 16. dubna příštího roku a následně budou vyhlášeny výsledky. Všechny odevzdané návrhy budou k vidění na výstavě, která bude uspořádána na přelomu jara a léta příštího roku," doplňuje Oldřich Bittner.

