Jídlo si bude možné objednat den předem na webu www.mujscolarest.cz.

"Pro ty, co nejsou registrovaní, není problém po telefonu a emailem zajistit registraci. Obědy se budou vydávat vždy od 10.30 do 12.00 hodin. Podmínka zajištění stravování je prodej pouze hlavního jídla, které je podáváno v jednorázových MENU boxech. Cena MENU boxu je zahrnuta v ceně oběda. Platba, dobití konta hotově není možná. Výdej bude přes boční vstup do školní jídelny (za prosklenými dveřmi). Je důležité dodržet bezpečnostní vzdálenost 2 metry. Cena hlavního jídla je 65 korun," informovala jídelna.