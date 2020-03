"Nápad vznikl spontánně. Řekli jsme si, proč se do šití roušek nezapojit? Část jsme využili pro vlastní ochranu, část jsme věnovali charitě, městu Kostelci nebo Domovince, klubu seniorů, se kterým spolupracujeme," uvedl vedoucí kosteleckého pobytového střediska Jiří Špaňhel.

Do úterý 24. března tu měli ušito asi 720 roušek a v šití se pokračovalo.

Uprchlíci žehlí i šijí

"Samozřejmě záleží na počtu strojů, které máme k dispozici, a na materiálu, který se obtížně shání. Každý přináší, kde co má - tkalouny, nitě a podobně. Funguje to docela dobře. Jsme rádi, že máme tuto příležitost ukázat, že naši klienti jsou platní a vnímají naléhavost situace. Neplatí to stoprocentně, ale počet lidí, kteří se zapojují, je výborný. Ať už to je žehlení, stříhání i do vlastního šití nebo jednoduchého balení. Právě teď máme připravenou zásilku 50 kusů roušek pro hradeckou charitu. Dokud nám nedojde materiál, budeme pokračovat," dodal Jiří Špaňhel.

A nešije se jen v kosteleckém pobytovém středisku, ale i v dalších zařízeních Správy uprchlických zařízení po celém Česku.

V Bělé - Jezové bylo zřízeno přijímací středisko se zvláštním režimem. Z bezpečnostních důvodů, jako jedno z dalších preventivních opatření pro předcházení šíření onemocnění COVID-19, sem budou automaticky umísťováni všichni nově zajištění cizinci a noví žadatelé o mezinárodní ochranu. Tito cizinci zůstanou v uzavřeném zařízení pod dohledem pracovníků Zdravotnického zařízení ministerstva vnitra a cizinecké policie po dobu nezbytně nutnou k vyloučení nákazy a provedení příslušných zdravotních testů. Zařízení má výhradně preventivní charakter a není určeno nemocným cizincům.



Provoz části zařízení v Bělé-Jezové, která působí jako zařízení pro zajištění cizinců, zůstane i nadále zachována. Přikročilo se však ke stěhování současných klientů pobytového střediska do zařízeních v Kostelci nad Orlicí a Havířově.



(zdroj: Správa uprchlických zařízení ČR)