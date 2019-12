Ve dnech 13. nebo 15. prosince si můžete mezi 10. a 16. hodinou projít všech třináct místností Nového zámku Kinských a nechat se unést jejich neopakovatelnou atmosférou, která vás vrátí do dávných - neuspěchaných dob. Připraveny jsou i dětské dílničky a občerstvení Toniovy kavárny a restaurace. Vstupné je 50 korun pro dospělé, pro děti 30 korun. Vstupenky jsou v prodeji v pokladně v den akce, jejich rezervace není nutná.

Pro zájemce pak bude od 16. do 20. prosince připraven prodej vánočních stromečků ve dvoře hospodářské budovy, a to v době od 8 do 16 hodin.