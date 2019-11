Výstava připomíná 30 let svobody

Výstava fotografií a dokumentů z let 1989 a 1990 s názvem 30 let svobody je k vidění ve vstupní hale Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí, a to až do 31. prosince letošního roku.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník