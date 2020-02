Kostelecký městský úřad změnil provozní dobu

Městský úřad Kostelec nad Orlicí přikročil od 1. února ke změně provozní doby. V pondělí a ve středu bude otevřen od 8 do 17 hodin, v úterý od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin.

Kostelecký městský úřad. | Foto: archiv