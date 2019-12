Kostel sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí zdobí obnovené vitrážové okno s vyobrazením Panny Marie za více než čtvrt milionu korun. Většinu těch dalších však oprava teprve čeká.

Novotou září vitráž s vyobrazením Panny Marie. | Foto: Deník/ Jana Kotalová

Skrz barevná vitrážová okna proudí do kostela sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí světlo. Přes některá o něco více, než by si kdo přál. Čas zapracoval a části mozaiky vypadaly. Vyobrazeným andělům chybí kusy šatů, nápisy jsou neúplné. Náklady na jejich opravu jdou do statisíců, přesto se daří zdejší vitráže postupně obnovovat.