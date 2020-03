Otevře se další Kavárna ve tmě

Renata Moravcová a Doteky naděje znovu pootevřou zájemcům dveře do světa nevidomých. Kavárna ve tmě bude lákat k návštěvě tentokrát do Komunitního centra v Kostelci nad Orlicí, a to ve dnech 18., 19., 20. a 21. března.

V Kavárně ve tmě. | Foto: Deník/ Jana Kotalová