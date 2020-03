Kavárna ve tmě, která se v Kostelci nad Orlicí chystala od 18. do 21. března, se odložila.

V Kavárně ve tmě. | Foto: Deník/ Jana Kotalová

„Mám transplantované orgány, ty mé nefungovaly kvůli silné cukrovce. Všem lidem, kteří mají transplantáty, snižují lékaři imunitu, já nejsem výjimkou. Dohlížejí na mne odborníciz IKEMU a ti mi teď kvůli koronaviru COVID-19 zakázali se pohybovat mezi lidmi. Mrzí mě to moc, ale pozitivní je, že už jsme našli náhradní termín, a to od 21. do 24. října 2020. Všechny informace včas zveřejníme, abyste o zážitek nepřišli,“ uvedla pořadatelka Kavárny ve tmě Renata Moravcová.