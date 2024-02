Kam s dítětem, které nevzali do školky, když rodiče musí do práce? V Kostelci nad Orlicí si uvědomují, jak složitá je na tuto otázku odpověď. Město se proto rozhodlo podpořit vznik dětských skupin. Ty by pracujícím rodičům dětí od roku do tří let mohly značně ulehčit život.

Dětská skupina. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek R. Kaša

Vedení Kostelce nad Orlicí by rádo vyšlo vstříc rodinám s malými dětmi, jejichž rodiče jsou aktivní na trhu práce. Nedaleko centra města by mohly vzniknout dvě dětské skupiny pro batolata.

„Záměrem je podpora zřízení dvou dětských skupin (2x 12 dětí) pro nejmenší děti od 1 roku do 3 let věku v blízkosti centra města Kostelec nad Orlicí, a to pro celé ORP Kostelec nad Orlicí. Zahájení provozu se předpokládá v druhé polovině roku 2025,“ uvádí vedení města na webu Kostelce.

Od občanů by kostelecká radnice zatím získala zpětnou vazbu. Lidé mohou vyplnit online dotazník, otázky se týkají zájmu o dětské skupiny, maximální částky, kterou by zájemci za službu dali, či ideální provozní doby. Dotazník je možné vyplnit až do 20. února.

Dětské skupiny jsou jednou ze služeb péče o děti předškolního věku v Česku a rozšiřují tak spektrum těchto služeb. Poskytují pravidelnou péči o děti již od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky. Umožnují docházku v rozsahu nejméně 6 hodin během provozního dne. Péče je poskytována mimo domácnost dítěte a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických a sociálních návyků dítěte. (Zdroj: MPSV)

Na konci loňského září prezentovala společnost Deloitte studii, z níž vyplývá, 55 procent matek dětí do dvou let nepracuje, ač by si to přálo. Podobná data výzkumníci pozorovali až do tří let věku dítěte, v tomto období matky naráží na nedostatek míst v předškolních zařízeních a finančně nákladné soukromé alternativy.

Zdroj: Stanislav Ďoubal