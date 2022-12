Co kus, to originál. Za některými okny jsou vidět malované betlémy, jinde jsou vyřezávané z překližky, vypálené z keramiky, vedle jednoho takového ve výloze našla své místo i svatá rodina upaličkovaná zručnou rukou krajkářky. Ostatně krajkářským uměním je region proslulý.

"Kostelecké putování po betlémech máme letos poprvé. Oživujeme výlohy prodejen a lidé si vystavují betlémy do oken. Máme půjčené i staré betlémy přímo od sběratele, doplněné jsou betlémy od dětí ze základní školy, ze základní umělecké školy a zpátky máme vyřezávaný kostelecký betlém Aleše Fajfra, i když v omezené míře," říká referentka Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí Šárka Slezáková.

Dřevěný betlém kosteleckého řezbáře Aleše Fajfra jinak patří mezi nejrozsáhlejší díla svého druhu v celém Česku. Sochy v životní velikosti zabírají plochu téměř 35 metrů čtverečních.

Za betlémy s mapkou i QR kódem

Kostelecké putování za betlémy vzniklo ve spolupráci se Salesiánským hnutím mládeže a vydat se na něj bude možné až do svátku Tří králů. "Pro putování máme připravené mapky nebo QR kód. Na mapě je vyznačeno, kde lidé betlémy najdou a v jaké době, pokud nejsou běžné přístupné, a kdo betlém vystavuje. Jde celkem o 32 míst," vysvětluje Slezáková.

Mapky jsou k dostání v informačním centru nebo na webových stránkách města. Za některými betlémy je třeba pozvednout zrak o něco výše - do prvního patra, kde jsou nasvícené. Betlém na faře je zase přístupný pouze v době bohoslužeb. "Jeden pán bude mít betlém vystavený na zahradě a bude k tomu ještě hrát koledy. A máme i opravdu pěkný ladovský betlém, který vyřezávaly děti ze základky. Je ale choulostivý na to, abychom ho mohli mít venku, a tak je vystavený ve vestibulu městského úřadu a je přístupný v jeho otvírací době," podotýká Slezáková.

Advent oživí i výlohy osiřelých obchodů

Betlémů je tolik i díky tomu, že říjnová výzva k chystané výstavě měla mezi obyvateli velký ohlas. Prázdno by tak nemělo zůstat ani za skly zkrachovalých obchodů.

"Chceme alespoň po dobu adventu betlémy oživit také výlohy opuštěných prodejen na náměstí a po městě, aby nezely prázdnotou a město nebylo tak smutné," informuje Slezáková.

Za rok se prý akce zopakuje a bude stát za to. "Pro letošek nám asi třináct betlémů zapůjčil pan Fiala z Potštejna, bývalý učitel naší kostelecké základní umělecké školy, který betlémy vystříhává a vyřezává. S tím, že až příští rok budeme dělat druhý ročník a bude už větší, přichystá jich více. Už několikátý rok máme Ježíškovu schránku, do níž děti o adventu hází dopisy, a myslím si, že by se i z Kosteleckého putování za betlémy mohla stát pěkná tradice," doufá Slezáková.

A není to jediná zdejší vánoční novinka. Při jarmarku Vánoční ulička o první adventní neděli lákala k návštěvě nová expozice v prostorách fary, která tak pomalu znovu ožívá. Lidé se v ní mohou seznámit s tím, jak vypadaly staročeské Vánoce. Nyní je přístupná na zavolání do konce roku. Kromě toho se místní mohou těšit ještě na oživení zahrady městského úřadu, a to poslední adventní neděli, kdy se tu uskuteční sváteční sousedské zpívání.