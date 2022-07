S ubíhajícím časem navíc předpokládané náklady na opravu rostou. A to nejen kvůli stoupající inflaci. "Už se zvedla dlažba u hlavního oltáře. Nepadá tam sice nic ze stropu, ale statik nám tam nedovolí nic pořádat. I když se mu nedivím, kdyby se tam něco přihodilo… Začal tam padat strop. Pan farář bydlí nahoře nad Deštným na Vesmíru, jezdí tam spousta mladých, podařilo se mu zorganizovat brigádu a strop odlehčit. Problém je v tom, že tam nějaký brouk sežral trámy. Některé se podařilo nahradit novými, ale stejně to je málo na to, aby strop nespadl," vysvětluje Ježková.

Dlouho očekávané opravy by však konečně mohly začít. "Římskokatolická farnost požádala o dotace. Královéhradecký kraj rozhodl o přidělení 280 tisíc korun, které už poslal, obec Sedloňov, která vypsala i veřejnou sbírku, přislíbila 180 tisíc korun, od Biskupství královéhradeckého nám byla přidělena dotace 100 tisíc korun a zbytek uhradíme my jako farnost. Máme termín do konce roku 2023, dokdy proběhne oprava části krovu nad presbytářem. Je to první z několika etap. Rekonstrukce vyjde na přibližně 5,5 milionů korun, z toho první etapa bude stát zhruba 800 tisíc korun," upřesňuje správce farnosti Jan Barborka.

Mše na fotbalovém hřišti

Tím, že se kostel pro pořádání veškerých akcí uzavřel, bylo třeba hledat náhradní řešení. Sedloňov měl tak zřejmě jedno z nejkurióznějších míst, kde se mše odehrávaly - totiž pod basketbalovým košem v místní tělocvičně.

"Některé věřící toto prostředí odradilo, řekli prostě, že kostel je kostel a nikam jinam chodit nebudou. Jiné to neodradilo. Jako zpovědnici mi pak paní starostka poskytla jednu místnost na obecním úřadě. Nebyla tam zima a také jsou na obecním úřadě záchody, které v 300 let starém kostele nejsou. Myslím si, že to věřící uvítali a já popravdě řečeno také," přiznává kněz.

Nyní se bohoslužby v Sedloňově odehrávají v reprezentačním sále obecního úřadu. "A jednou za rok na fotbalovém hřišti, mše se tam bude sloužit v neděli 17. července. Mně se to líbí," říká s úsměvem Jan Barborka.

Co bude s farou?

Kostel v Sedloňově určitě není jediný, který potřebuje opravy, ale z farnosti Jana Barborky je to právě on, který by si je zasloužil co nejdříve. Jak podotýká kněz, nejhorší pro svatostánek je, když se uzavře a osiří. O to rychleji chátrá a v umlklých varhanách si pak v klidu hoduje červotoč.

Smutný pohled je přitom i na chátrající a opuštěnou faru v sousedství sedloňovského kostela. Před vpády nezvaných hostů chrání její vstup řetěz. Jaký bude její osud, nikdo netuší.

"S farou nemáme žádné plány. Biskupství nám ji prodat nedovolí, zbourat také ne. Nezbývá nám nic jiného než opravovat střechu, aby do ní neteklo. Čekáme na nějaké lepší časy, až nebude válka a až bude zase možný nějaký větší rozvoj ve stavebnictví," dodává kněz.

Pomoc potřebují i další kostely

Kostely v pohraniční oblasti Orlických hor to nemají jednoduché. Mnohé z nich byly součástí po válce vysídlených osad a desetiletí nezájmu se na nich podepsaly. Některé byly dokonce určené k demolici, ale daří se je v posledních letech i s pomocí veřejných sbírek zachraňovat. Jiné na svůj moment spásy čekají. Vysokou daň už zaplatil například jeden z mála čistě klasicistních kostelů v regionu, který tvoří dominantu krajiny v Nebeské Rybné. Jeho omítka se drolí, některé skleněné výplně z tabulek v oknech vypadaly, hodiny zrezavěly a výplně oken ve věži svatostánku také žádnou parádu nedělají. Kostel zasvěcený svatému Filipovi a Jakubovi je zavřený. Jeho strop se na několika místech propadl.INFOBOX:

První písemná zmínka o kostele Všech svatých se nachází v Registru důchodů panství opočenského z roku 1542. Původní dřevěný kostel u potoka byl v letech 1709 až 1711 nahrazen barokní stavbou na kopci. Autorem stavby byl Kašpara Klinkert z Kladské Bystřice, který je i stavitelem kostela v Olešnici v Orlických horách. Obec Sedloňov založila na místní svatostánek veřejnou sbírku Zachraňme kostel a ta už si našla své pravidelné dárce. Doposud se v ní sešlo přes 450 tisíc korun. Pokud i vy chcete přispět, číslo účtu veřejné sbírky je 288067262/0300 (u ČSOB).