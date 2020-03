Patří mezi ně i manželé Kchopovi z Nové Vsi, malé vesničky nedaleko Týniště nad Orlicí. Lidem v karanténě, důchodcům nebo lidem s oslabenou imunitou, kteří se nechtějí vystavovat riziku nakažení, se rozhodli nabídnout svou pomoc při obstarávání nákupů či jiných důležitých věcí .

"Nechal jsem se jednoduše inspirovat ostatními. Zahlédl jsem podobné výzvy na facebooku, třeba ve vedlejší vesnici, tak jsme se přidali. Řekli jsme si, že by to bylo dobré. Člověka to zas vrhne trochu jiným směrem. Když je ještě mladý a dokud může, proč by nepomohl?" tvrdí Rostislav Kchop.

V případě potřeby, nabízí svou pomoc obyvatelům Nové Vsi, Albrechtic nad Orlicí, Štěpánovska, Žďáru nad Orlicí, případně i lidem v Týništi nad Orlicí, tel. číslo: 723 165 758.

"Já teď také budu doma asi 14 dní, ne kvůli karanténě, ale kvůli práci, kde dochází k nějakému omezení. Rodiče bydlí vedle, zařizujeme pro ně věci, tak proč to neudělat pro ostatní? Když jedeme na nákup, proč ho nevzít i někomu jinému, když se pak člověk vžije do situace toho, kdo nikoho nemá? Někteří starší lidé po té mediální masáži ani neotevřou dveře. Já jsem rád, že mohu jít na zahradu, kde na to všechno na dvě hodiny zapomenu," vysvětluje Rostislav Kchop.

Pomáhá, ačkoliv má sníženou imunitu

Jak přitom stále zdůrazňuje, v okolí není s manželkou sám, kdo se rozhodl podat pomocnou ruku. I když se téma probíralo doma, trpí totiž Crohnovou chorobou. "Ač mám sníženou imunitu, roušku nějakou mám, takže až tak se nebojím. Navíc pokud člověk nepřijde do styku s tím, komu pomáhá, nechá to někde na parapetu nebo u dveří, to nebezpečí zas tak velké není. A v minimálním množství respirátory mám. Na cestu do krámu a zpět se snad člověk nějak ochrání," dodává.