"Museli jsme zrušit všechny akce, ztráta to určitě bude," říká provozovatel oblíbené restaurace U Hubálků v Kostelecké Lhotě.

"Nic s tím neuděláme, bohužel, je to nařízené. Provozovat restauraci, to je teď špatný byznys a s tím co přišlo, nemáme k tomu co říct," míní provozovatel rychnovské restaurace Národní dům.

Co dál, nyní přemýšlejí provozovatelé sportovních center a posiloven, které postihlo restriktivní nařízení zavřít. "Denně sem přijde okolo 50 lidí. A z něčeho musím zaplatit nájem," říká provozovatel Fit Fitnesu v Týništi nad Orlicí Miroslav Kubec.

Do hradeckého Fit4Fun zamíří každý den přes stovku návštěvníků. Také tady netrpělivě očekávali, s čím novým vláda přijde. "Co můžeme dělat," posteskl si jednatel společnosti Miroslav Chytil nad opatřením, které potrvá po celý měsíc. "Budeme muset zaplatit nájem, zaměstnance,…" podotkl. Doufá přitom, že se se Správou sportovních zařízení domluví na nějaké úlevě. Ve čtvrtek se uzavřel například také rychnovský krytý bazén, zimní stadion a obdobná zařízení v dalších městech.

Oddechli si naopak provozovatelé lyžařských středisek, která mohou nadále fungovat. "Museli jsme v souvislosti s nařízením už z úterý zrušit finálový závod o Pohár Orlických hor," říká jednatel společnosti provozující lyžařský areál v Říčkách v Orlických horách Jan Duffek. Počítá i se zrušením ostatním akcí, které se tu mají uskutečnit do konce sezony a případně je připraven na to, kdyby středisko muselo předčasně uzavřít. "Kdyby to mělo přispět k tomu, aby se nemoc nešířila, zdraví je přednější," říká.

Nouzový stav v zemi, který začal platit ve čtvrtek ve 14 hodin, potrvá po dobu 30 dnů. Od páteční 6. hodiny ráno se zakazují již zmíněné akce s účastí nad 30 osob, týká se to kulturních, sportovních i náboženských akcí, slavností, poutí, přehlídek, trhů a dalších shromáždění. Zákaz neplatí pro schůze a zasedání ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů a na pohřby.

Restaurace a hospody musí zavřít do 20. hodiny. Od páteční 6. hodiny musí být pro veřejnost uzavřeny sportoviště (vyjma venkovních), posilovny, wellness služby, koupaliště, solária či zábavní zařízení.

A neotevřou se ani stravovací zařízení v nákupních centrech a vláda rozšířila zákaz výuky i o základní umělecké školy.

Zavedeny budou kontroly, a to na 11 hraničních přechodech s Německem a Rakouskem a policie začne prověřovat dodržování nařízených karantén.