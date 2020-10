Informační linka Hygienické služby České republiky 1221

Po - Pá: 8:00 - 19:00, So - Ne: 9:00 - 16:30

Koronavirus infolinka KHS Královéhradeckého kraje

Vzhledem k enormnímu vytížení zaměstnanců KHS KHK prosí veřejnost, aby své dotazy směřovala na linku 1221, případně na email koronavirus@khshk.cz.

Po: 8:00 - 14:00

Stř: 11:00 - 17:00

Infolinky Státního zdravotního ústavu (nonstop):

724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Roušky

Opět platí povinné nošení roušek.

- Pokrývku úst a nosu musejí mít lidé ve všech prostředcích veřejné dopravy včetně taxi, ve všech vnitřních prostorách (úřady, obchody, nákupní centra, firmy, banky, nemocnice, lékárny, ústavy sociální péče atd.). Na zastávkách MHD.

- Roušky jsou povinné rovněž na veřejnosti ve městech a obcích, pokud není možné dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních.

- Roušky jsou povinné v autě, přičemž povinnost se nebude vztahovat na řidiče, který pojede sám, nebo se členy rodiny. Nařízení platí pro celou Českou republiku.

- Výjimku z nošení roušek mají děti do dvou let a osoby s poruchou intelektu. Nemusí je nosit ani moderátoři, vystupující umělci, soudci a další účastníci soudních jednání. Dále pak řidiči veřejné dopravy, kteří nepříjdou do přímého kontaktu s cestujícími, snoubenci během obřadu, osoby při fotografování.

Co dělat v případě potíží

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

Zrušené/přeložené akce

- Zavřená jsou divadla, kina, muzea, galerie, hrady a zámky, hvězdárny, veletrhy apod.

- Bohuslužeb se může účastnit jen 10 lidí.

Divadelní podzim v Týništi nad Orlicí - prozatím zrušený

Festival F. L. Věka - přerušený (pořadatelé řeší náhradní termíny)

Dušičky v Sýpce - zrušeno

Muzejní tvůrčí dílny - zrušeno

Zrušené sportovní a zábavní akce

Zavřeny jsou posilovny, fitness centra, sauny, solária, tělocvičny a vnitřní sportoviště.

Zavřeny jsou zoologické zahrady.

Nekonají se jak amatérské, tak profesionální sportovní soutěže (existují výjimky, které udělí hygiena)

Rychnovský bazén - uzavřeno

Infocentrum Dobruška - uzavřeno

Botanické vycházky v Týništi nad Orlicí - zrušené

Zámecké trhy - zrušené

Povolené akce

Procházky do přírody nejsou zakázány. Podmínkou je, že se lidé nesmí shlukovat. Tipem pro procházku je třeba les Včelný, Mastecký vodopád či výšlap na Potštejn.

Úřady

Krajský úřad Královéhradeckého kraje: pondělí 8:00 - 13:00, středa 11:00 - 16:00

Rychnov nad Kněžnou: pondělí 8:00 - 13:00, středa 11:30 - 16:30

Dobruška: pondělí a středa 8:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00

Kostelec nad Orlicí: pondělí a středa 11:00 - 16:00

Opočno: pondělí a středa 8:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00

České Meziříčí: pondělí 7:00 - 12:00, středa 12:00 - 17:00

Obchody a restaurace

Zavřené jsou restaurace, kavárny, bary, hospody atd. Fungovat mohou pouze přes výdejní okénka (ty musejí zavřít ve 20:00)

Zavřené jsou všechny obchody kromě potravin, drogerie, lékáren, operátoři či květinářství apod.

Kaufland Rychnov nad Kněžnou: 7:00 - 22:00

Tesco Rychnov nad Kněžnou: 7:00 - 22:00

Odběrová místa na covid 19

Oblastní nemocnice Náchod

Kdy? Otevřeno denně od 8:00 do 16:00.

Za kolik? 1 756 Kč samoplátce, nebo vyšetření na žádanku.

Jaká je čekací doba na vyšetření? Do dvou dnů.

Jaká je čekací doba na výsledek? Do 48 hodin, spíše méně.

Jiráskova 506 v Rychnově nad Kněžnou - boční vjezd od prvního parkoviště u areálu nemocnice ve směru od centra. Odběrové místo přijímá osoby se žádankou od lékaře či krajské hygienické stanice, zarezervovat se lze telefonicky na čísle 607 066 175.