Počet lidí nakažených v našem kraji novým koronavirem se během posledního týdne více než zdvojnásobil. jenže ačkoliv to na první pohled může vypadat jako velmi špatná zpráva, podle odborníku to tak být vůbec nemusí. Hlavním důvodem nárůstu je totiž výrazné zvýšení počtu testovaných lidí.

Už před otevřením druhé laboratoře v kraji, která od pondělí funguje v trutnovské nemocnici, na tento jev upozorňoval náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Aleš Cabicar. „Navýšení objemu vyšetření lidí s podezřením na COVID-19 razantním způsobem navýší počty nemocných lidí v našem kraji. Bez práce trutnovské laboratoře by však nebylo méně nakažených, pouze by zůstávala nákaza skrytá a o to nebezpečnější,“ říkal Cabicar. Čísla mu dávají za pravdu.

O zapojení další laboratoře v kraji se v současné době neuvažuje. Zvýšit by se ale mohl počet odběrných míst. Detaily by měl zdravotnický holding zveřejnit příští týden.

Jen ve středu narostl počet nakažených pacientů v Královéhradeckém kraji o devět. Může za to nejen nově otevřená trutnovská laboratoř, ale i výrazné zvýšení kapacity laboratoře hradecké. „Kapacita je zhruba sto vzorků denně. Zatím je dostatečná, ale v případě potřeby bychom ji dokázali ještě navýšit,“ říkal před týdnem mluvčí Fakultní nemocnice Hradec Králové (FNHK) Jakub Sochor. Dnes už se testuje skoro třikrát tolik. „V laboratoři testujeme téměř 300 vzorků denně,“ potvrdil Sochor. Dodal, že laboratoř ve FNHK stále testuje kromě vzorků z Královéhradeckého kraje i část vzorků odebraných v kraji Pardubickém a na Vysočině.

V Trutnově zvládnou až 50 vzorků denně

Od pondělí funguje v kraji i druhá laboratoř, kde se testují odebrané vzorky pacientů s podezřením na onemocnění COVID-19. „Kapacita laboratoře je 50 vzorků denně. Za první tři dny provozu bylo otestováno 68 vzorků, z toho 46 z odběrů ve stanu u trutnovské nemocnice,“ řekla Deníku mluvčí zdravotnického holdingu kraje Lucie Chytilová. Vzorky se podle ní od začátku týdne odebírají i ve všech dalších krajských nemocnicích v Náchodě, Jičíně, Dvoře Králové nad Labem a Rychnově nad Kněžnou. Následně putují do trutnovské laboratoře.

Počet otestovaných je záhadou

Počet otestovaných v zemi je už 27 tisíc. Kolik z nich je z našeho kraje je ale nejasné. Krajští hygienici poslali na test 247 lidí, další ale měli doporučení od lékařů. Laboratoře navíc testují vzorky i odjinud. „Pořádek v tom udělá aplikace elektronické žádanky. Spuštěna bude brzy,“ řekl ředitel Státního zdravotního ústavu Pavel Březovský.