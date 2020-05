Před dvěma měsíci ohlásili krajští hygienici první případ nákazy koronavirem v hradeckém regionu. Počet nakažených od té doby v kraji vzrostl až na 190. Přesto se dá říci, že ve většině statistik patří Královéhradecký kraj mezi premianty.

Více než 80 procent všech nakažených v regionu se už z nemoci covid-19 vyléčilo. Aktivních případů je zde stále nejnižší množství z celé země. Zatímco v polovině dubna bylo v kraji rekordních 138 aktivních případů, nyní je jich pouze 25. Například sousední Pardubický kraj hlásí stále více než stovku aktuálně nemocných.

Za zvládnutím první vlny nákazy v kraji je hned několik důvodů. Enormní nasazení zdravotníků, dodržování pravidel ze strany většiny obyvatel i mnoho otevřených testovacích míst. V testování se výrazně nepolevuje ani nyní, kdy počet nakažených klesá.

Na druhou vlnu je prý kraj připraven

Odběrová místa nadále fungují v Hradci Králové, Trutnově, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně i Dvoře Králové nad Labem. V krajském městě stejně jako v Trutnově a Náchodě testují už několik dní i samoplátce.

Středeční bilance



V Královéhradeckém kraji je v současné době 28 nakažených koronavirem. Vyléčilo se už 162 osob ze 190. Nejvíce nemocných zůstává na Hradecku - 11, následuje Trutnovsko s 9 nakaženými (Jičínsko má 3 a Náchodsko 4 dosud nevyléčené). Nejlépe je na tom Rychnovsko, kde je nemocná jedna osoba. Doposud bylo v kraji provedeno 12 587 testů.

Od minulého týdne funguje v kraji už třetí laboratoř, která odebrané vzorky testuje. Po hradecké a trutnovské se zapojila i ta náchodská. Podle náměstka hejtmana pro oblast zdravotnictví Aleše Cabicara (TOP 09) by navíc brzy mohla přibýt ještě čtvrtá - v Jičíně. I díky tomu jsou podle něj krajští zdravotníci na případnou druhou vlnu nákazy dobře připravení. Nedostatek ochranných pomůcek, se kterým se kraj potýkal na začátku epidemie, by už hrozit neměl. „Jsem přesvěd-čen, že při případné druhé vlně bude krajské zdravotnictví mnohem lépe připravené než před třemi měsíci. Jsme předzásobeni ochrannými pomůckami, máme síť třech laboratoří a máme představu, jak bychom v případě nutnosti organizovali péči o nakažené i mimo hradeckou fakultní nemocnici. Jsem přesvědčen, že naprosto klíčové jsou i větší zkušenosti zdravotníků, i když to je těžko měřitelná věc,“ řekl Deníku Cabicar.

Poděkování si podle něj zaslouží veškerý zdravotnický personál v krajských nemocnicích, ale i nemocnice fakultní, která pod kraj nespadá. Vzájemná spolupráce byla podle Cabicara klíčová.