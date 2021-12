Betlémy z kraje Orlických hor zaplnily konírnu Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou. Exponáty zapůjčili soukromí sběratelé, současní tvůrci, Třebechovické muzeum betlémů, Krkonošské muzeum Jilemnice a Východočeské muzeum v Pardubicích.

Regionální výstava láká na pestrou přehlídku betlémů z různých materiálů. | Foto: Deník/Jana Kotalová

Výstavu si lze prohlédnout každý den až do 26. prosince. Ve všední dny od 8.30 do 12. hodiny je přístupná pouze pro objednané skupiny, od 14. do 17. hodiny pro ostatní veřejnost. O víkendech je otevřená od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin. Na Štědrý den sem mohou zájemci zavítat mimořádně od 21. hodiny až do půlnoci a 25. a 26. prosince od 14. do 18. hodiny. Vstupné je 30 korun, děti do 5 let mají vstup zdarma.