"K testování bude docházet vždy v pondělí a ve čtvrtek samotestovacími sadami, které jsou neinvazivní. Odběr probíhá z nosu. Umožnili jsme předškolním dětem, dětem v prvních a druhých třídách, případně těm se zdravotním postižením, aby u toho byli jejich zákonní zástupci," uvedl ministr školství Robert Plaga.

Z královéhradecké centrální stanice začal ve středu rozvoz antigenních testů pro školy do obcí s rozšířenou působností, pro královéhradecký region jich je určeno 223 200.

Školy nyní řeší nejen to, jak zorganizovat rotační výuku, od které budou osvobozeny speciální třídy či školy a také malotřídky do 75 žáků na prvním stupni. Ale vzhledem k podmínkám, kde vůbec budou testovat. Některé moc možností nemají.

"Budeme testovat ve třídách, jinak to nepůjde," tvrdí ředitel královéhradecké Základní školy Bezručova František Obr.

Přestože odběry se budou provádět pouze z přední části nosu, rodiče mají obavy, hlavně těch mladších dětí. Někteří je proto raději do školky ani nedají.

"Je to na volbě rodičů, ale takových případů, kdy se to někomu nelíbí, je minimálně. Vedou je k tomu i takové důvody, že jejich děti trpí například krvácením z nosu a testování nechtějí riskovat. Nechají si je doma, kde se budou dál vzdělávat distančně. Jinak jsou spíš natěšení, že budou moci přijít do školky," říká Renata Horká, ředitelka Mateřské školy Láň v Rychnově nad Kněžnou.

V případě této největší rychnovské školky, která v době "pauzy" investovala do svého zvelebení, bylo ve hře testování pod širým nebem. "Ale vzhledem k současnému počasí zvažujeme, že bude uvnitř. K dispozici nám zůstane jedna volná budova, kterou bychom k tomu účelu využili," vysvětluje ředitelka.

Odběry v těchto prostorách budou rodiče provádět za dohledu učitelek sami a na výsledek si tam za dodržení rozestupů a hygienických opatření počkají. V případě negativního testu si pak asistentka odvede dítě do vedlejší budovy.

Školka otevře v pondělí a ve čtvrtek kvůli testování o něco dříve, už v 6 hodin. Rouška prý bude u předškoláků třeba pravděpodobně jen do chvíle, kdy se dozvědí negativní výsledek testu.

"Stačí, když respirátory budeme muset mít my. Děti se specifickými potřebami, kterých máme v naší mateřské škole opravdu hodně, nám hůř rozumějí, ale chráníme je, zaměstnance. Nosíme je už od října," dodává Renata Horká.

Mateřská škola Krupkova v Kostelci nad Orlicí se doteď starala o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému. Po neděli se některé z nich vrátí do svých kmenových školek. K těm, co zůstanou, se přidají předškoláci. Všichni, pokud v posledních 90 dnech neprodělali covid, ale budou muset nejdřív podstoupit testování, a to s pomocí rodičů a na čerstvém vzduchu před školkou. Venku si i počkají na výsledek.

"Pokud bude negativní, budou moci rodiče s dítětem do šatny, dál je ale pouštět nebudeme. Dítě si převezme učitelka," vysvětluje ředitelka Lenka Šlapáková.

Ani do této kostelecké mateřinky se v příštím týdnu nevrátí všichni předškoláci. S podmínkami, za jakých je to možné, se rodiče mohli seznámit na webových stránkách školky. "V současné době mám zpětnou vazbu asi od poloviny dětí, tedy asi od 15. Z toho vím asi o třech, že by nenastoupily," uvedla ve středu ředitelka.

Počet dětí ve třídách bude omezen na patnáct. "Do tohoto počtu se vejdeme, takže do nich budeme moci začlenit i děti rodičů zaměstnaných v integrovaném záchranném systému. Zatím to vypadá, že v provozu budou dvě třídy," dodala.

Mimořádné opatření



V mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.



V základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci (včetně přípravné třídy) jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku



Ve středních a vyšších odborných školách, konzervatořích a vysokých školách je povinnost jak u žáků a studentů, tak u pedagogických a nepedagogických pracovníků nosit respirátor



Výjimky z povinnosti nošení ochrany dýchacích cest se pak vztahují například na děti se specifickými poruchami