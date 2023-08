Přetížená silnice číslo 14 bude na současné trase pulzovat do roku 2025, kdy by měl být nový dvoukilometrový úsek hotový. Až pak se po letech příprav a vleklém sporu o pozemek doprava mířící zejména do závodu Škody Auto v Kvasinách zklidní.

První práce na obchvatu začnou už letos na podzim a příští rok na jaře. „Půjde o archeologický výzkum a přeložky sítí vysokého napětí. Teď je to pro nás téma číslo jedna,“ říká starosta Solnice Jan Hostinský.

Stavba obchvatu Solnice začne příští rok. Letos se na trasu vrhnou archeologové

V současné době se v centru města rekonstruuje zhruba půlkilometrový úsek silnice a na cestě do Rychnova nad Kněžnou k průmyslové zóně je objížďka. Práce jsou předzvěstí klíčového obchvatu. Od něho si místní slibují, že se zbaví kolon, podle kterých přesně poznají, kdy se ve škodovce střídají směny. „Nedá se tady přejít. Přechody jsou navíc daleko od sebe. Jeden je támhle dole, další až skoro za náměstím,“ ukazuje Marie Rázlová procházející po chodníku u silnice se svým psem.