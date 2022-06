Iveta Provazníková, zaměstnankyně v gastro, Týniště nad Orlicí

Já zubaře mám, ale vím, že spousta lidí má problém ho sehnat. Takže toto téma by nebylo od věci. Pak to, že je tu poměrně dost Ukrajinců, to už nás možná trochu nebaví. Dělám v restauraci U Věže, chodí tam pravidelně a nevypadá to, že by nějak strádali, ba naopak. Jinak jsem tady vcelku spokojená, dětské hřiště tady je, školky taky, teď ještě soukromá, školu máme a doprava do dalších škol je v pohodě. Koupaliště je tady taky, koupálko pro děti a perfektně tu funguje domov dětí a mládeže.

Iveta Provazníková, zaměstnankyně v gastro, Týniště nad OrlicíZdroj: Deník/Jana Kotalová