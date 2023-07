/FOTO/ Už 14. ročník prohlídek zámku provoněných bohatými květinovými vazbami si mohou vychutnat návštěvníci opočenského renesančního skvostu o svátcích 5. a 6. července mezi 9. a 17. hodinou.

Z minulých ročníků Svátků růží. | Foto: Martin Tobiška

Tématem letošních Svátků růží v Opočně bude Svatba.

„Letošní rok slavíme 120 let ode dne, kdy se jeden z posledních majitelů opočenského zámku, kníže Josef II. Colloredo-Mannsfeld oženil. Za svoji ženu pojal dne 18. dubna roku 1903 v kostele sv. Magdaleny a sv. Petra v pařížské čtvrti Chaillot francouzskou dámu Lucy Sophii Yvonne de Jonquet. Svou lásku si musel před okolním světem obhájit,“ připomíná správa státního zámku událost, která tehdy vyvolala ve společnosti značný skandál.

Nevěsta zrovna neodpovídala představám rakouské aristokracie o vhodné partnerce pro knížete, předpokládalo se, že by taková partie měla mít alespoň čtyři generace šlechtických předků, čemuž původ nové kněžny neodpovídal.

České korunovační klenoty na dosah. Unikátní výstava láká do hladomorny v Opočně

Manželství Josefa a Yvonny bylo uznáno za platné až pět let po uzavření sňatku. Přispěla k tomu její dobročinnost. Dvakrát týdně prý poskytovala mužům, ženám a dětem v Dobříši 140 až 160 večeří a ve dvou okolních vesnicích se postarala o to, aby byly rozdávány obědy chudým. V části zámku také zřídila místnost sloužící pro hrátky dětí. Přestože se uznání tohoto svazku podařilo vydobýt, později se manželství rozpadlo a Josef se oženil podruhé. To už je ale jiná historie. Svátky růží jsou odkazem lásky, která dokáže překonávat překážky.

Přijďte si užít slavnostní atmosféru květinovými dekoracemi vyzdobeného zámku, načerpat inspiraci a třeba i zavzpomínat na dobu, kdyprožít tuto výjimečnou slavnostní atmosféru, malinko se inspirovat nebo jen lehce zavzpomínat na dobu, kdy jste prožívali svatební ceremonii právě vy. První patro zámku si za doprovodu kustodů můžete prohlédnout pěkně v klidu, vlastním tempem.

Vstupenky lze zakoupit v pokladně zámku či online (nelze rezervovat), online prodej jako vstupenka I. Prohlídka prvního patra. Zakoupenou eVstupenku v elektronické nebo tištěné podobě předložte našemu průvodci při vstupu na prohlídku. Začátek prohlídky je na arkádovém nádvoří zámku. Vstupné je běžné podle prohlídkových okruhů (akcí se vstupné nenavyšuje). Vstup do zámku není časově vázán, po zakoupení vstupenky na pokladně můžete ihned vstoupit do zámecké expozice.