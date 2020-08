Teď se konečně mohou obyvatelé i návštěvníci centra Opočna opět zhluboka nadechnout a s pocitem většího bezpečí přejít. Tranzitní doprava se přesunula na otevřený severní obchvat města a je to znát. Už první den si místní libovali a vychutnávali si nezvyklý klid na Kupkově náměstí.

Po oslavách 950. výročí první písemné zmínky o městě před dvěma lety je to asi další nejvýznamnější událost posledních desetiletí. Zvlášť pro ty, jimž kolony aut pod okny jezdily a kterým těžké kamiony zanechaly na jejich domech nemilou památku v podobě popraskaných zdí.

Senátor Petr Sadovský si sice neodpustil trochu provokující poznámku sousedního "rivala" , že je rád, že se lidé vyhnou Opočnu a pojedou rovnou do Dobrušky, ale Opočeňáci ji vzali s úsměvem. Vždyť na obchvat netrpělivě čekali přes 30 let! A výsledek stojí za to. A vnímají to i řidiči - kolem Opočna při cestě na Dobrušku a dále do Orlických hor teď prosviští po severním obchvatu jen za minutu a něco.

Tahle pomyslná velká tříska z paty Opočna je venku. Ale další v ní ještě zeje. Jižní obchvat, který by odvedl tranzit i ze zbylé, dopravou velmi zatížené části Opočna stále chybí. "Jsme už velmi blízko majetkoprávnímu vypořádání," oznámil v úterý krajský radní Václav Řehoř a dodal, že pokud vše půjde dobře, stavět by se mohlo začít příští rok. I tento kus třísky je třeba vytáhnout, pokud možno co nejdříve, jinak bude rána "hnisat".