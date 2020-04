Hrkání snad jen na zahradách, bohoslužby pouze on-line, bez tradičních obchůzek skupin koledníků po domech a bez mazanců, které bez nedostatkových kvasnic nebudou. Tak budou vypadat nadcházející Velikonoce.

Tradiční Velikonoce. | Foto: Deník / Karel Pech

Ještě nikdy v historii nic tak nezasáhlo do velikonočních tradic jako letošní pandemie. Vláda rozhodla, že se svátek bude slavit v komorní atmosféře, v kruhu rodiny.

Rychnovsko si svou zkoušku úspěšně odbylo už před dvěma týdny, kdy se muselo vzdát tradiční "holčenčí" koledy. Ani to tak nebolelo. Lidé pochopili, že uvolňovat opatření před Velikonocemi by nejrozumnější nebylo.

Všichni se budou muset smířit s tím, že letos budou Velikonoce jiné a tradice poněkud ohlodané. Zdraví je přednější.

Lidé si je určitě tak úplně nenechávají vzít, připomenout si je mohou barvením vajíček či velikonoční výzdobou. Koneckonců na ni narazí třeba i v poněkud osiřelé Havlíčkově ulici v Rychnově nad Kněžnou. Originálně pak na svátky jara zareagovali ve Vamberku. Z města krajky se v posledních týdnech stalo díky iniciativě místních spíš město roušek a jsou mezi nimi i ty "velikonoční" se zajíčky. I když na koledu v nich nikdo nevyrazí, pěkný nápad.

Dětem to možná přijde trochu líto, ale kdo chce, může si zakoledovat a pomlázkou vyplatit alespoň doma. A hospodyňky, které teď mají úplně jiné starosti, si pak možná i oddechnou, že jedna navíc ubude. Jednou to bez Velikonoc určitě přežijeme.