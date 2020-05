Když v roce 2005 Stanislav Rudolfský zakládal svůj vinohrad na Kuksu, byl tehdy spíš výjimkou. Od té doby však pěstitelů vína v kraji přibylo. A překážkou nejsou ani severnější místa, třeba v Trutnově, kde Jiří Novotný vsadil na odolnější odrůdy.

Tak proč nepěstovat víno v podhůří Orlických hor? Vždyť vinohrady už několik let rostou třeba v Novém Městě nad Metují a ve Vrchovinách. A kdo ví, co přinese budoucnost a s čím se pěstitelé budou muset ještě potýkat, aby se uživili. Třeba jako se dnes při vyslovení názvu obce Bolehošť většině lidí vybaví tradiční Bolehošťské zelí, typickým symbolem Rájce či Doudleb nad Orlicí se za pár let může stát právě tak víno.