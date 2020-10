Pandemie a opatření proti jejímu šíření zasahují do života každého z nás. A první vlna na jaře byla jen předehrou k tomu, co všichni zažívají dnes. Náročnou zkouškou procházejí i zaměstnanci škol, kteří se museli vyrovnat se spoustou změn, s tím, že dosavadním způsobům výuky dala pandemie vale.

Covid-19 lůžka který vyčlenila Náchodská nemocnice v rehabilitačním pavilonu, kde se starají o pacienty s koronavirem | Foto: Deník / Michal Fanta

Někteří i v této situaci, kdy na řadu lidí stále víc dopadá strach a vyčerpání, se rozhodli jít nad rámec svých povinností. Rychnovská Základní škola Javornická se nyní ve všední dny od 6 do 18 hodin stará o žáky, jejichž rodiče stojí "v první linii". Co síly zaměstnancům stačí, snaží se na ně nejen dohlížet, ale také je vzdělávat, jak je to jen možné, pomáhat jim s úkoly, aby ubrali starosti rodičům po návratu z náročné práce. Jak tvrdí: "Nechceme být jen "hlídárnou". Tu službu společnosti dělat chceme. Je potřeba."