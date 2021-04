Všechno to začalo zmoklým pianem a skončilo nevšední autobusovou zastávkou, která se v Dobřanech stala novým turistickým lákadlem. Nyní získala vítězné vavříny v projektu Komenský 2020 - Proměny. Odborná komise proměnu autobusové zastávky, kterou mají na svědomí žáci Základní školy Trivium Plus Dobřany, vybrala jako Top projekt mezi soutěžícími školami z celého Česka, za nějž náleží i odměna 50 tisíc korun na společný zážitek.

Dobřanská autobusová zastávka. | Foto: Deník/Jana Kotalová

"Co by tomu asi Komenský řekl? Nestálo to nic, „jen“ nadšení, radost, týmovou spolupráci a dobrou vůli všech, kteří se na projektu podíleli. Protože „Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme a cokoliv se tu koná, všech se týče“, jak by řekl Jan Ámos. Někdy mohou být podstatné i zdánlivé maličkosti…

Splnili jsme všechna kritéria - projekt má myšlenku i přesah. Postupně se daří inspirovat i další vesnice," reagovala škola na úspěch.