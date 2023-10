Když to srovnám s ostatními, řekl bych, že jsme středně velcí. Velká rybářství však mají několikanásobně více rybníků i vodní plochy. Z tohoto hlediska jsme spíše menší.

Samozřejmě se spolu bavíme i o odborných věcech. Myslím si, že spolupráce je dobrá a doufám, že je to oboustranné. Jde nám zejména o zachování majetku pro další generace. Na rozdíl od některých jiných hospodářství neusilujeme pouze o zisk, ale o udržování našich rybníků v co možná nejlepším stavu.

Jan Kolowrat Krakowský také studoval rybářskou školu, později se staral o rodinný pstruhařský podnik v Rakousku. Nemluví vám do práce?

Tím, že si ho pan Kolowrat vybere (úsměv). Do rybářství v Opočně jsem chodil na brigády od patnácti let. Býval jsem tady vždy dva měsíce o prázdninách. Bydlel jsem v Jasenné, což je na půl cesty mezi Opočnem a Rozkoší, takže jsem mohl dojíždět na kole na obě dvě strany (v obou místech má rybářství sádky). Když jsem dostudoval, dostal jsem nabídku pro něho pracovat.

V čem se vaše rybářství od těch velkých odlišuje?

Dlouhodobě se snažíme, aby naše produkce končila zejména u maloprodejců, tedy buď u nás nebo v prodejnách svázaných s naším regionem a místními zákazníky. Nesnažíme se chovat co největší množství ryb, které následně skončí někde, kde nebude nikdo vědět, odkud přijely.

Také omezujete obvyklé přikrmování ryb. Jak se to projevuje na jejich kvalitě?

Zhruba polovina přírůstku je z přikrmování, zejména obilovinami, a polovina z přirozené potravy. Snažíme se o vyváženost. Maso potom mívá červenější barvu, protože přirozená potrava přenáší barviva, která plankton nebo bentos (organismy žijící na povrchu, uvnitř nebo pod povrchem dna) obsahuje. Je to podobné jako u divokých lososů, kteří v moři žerou kril (souhrnné označení pro malé býložravé korýše žijící v mořích a oceánech), který následně probarví svalovinu do jejich typické barvy.

Co pro vás znamenají podzimní výlovy rybníků?

Je to vyvrcholení našeho celoročního snažení. Dostanou se k nám do sádek ryby, které celý rok opečováváme. Můžeme tam manipulovat s menšími rybami, aby se zajistila jejich bezpečnost před zimou včetně zabezpečení proti predátorům, zejména kormoránům. Když se ryby dostanou na sádky, začne příjemnější období, kdy k nám začnou chodit lidé, aby si je koupili a doma si na nich pochutnali.

V jaké fázi jsou nyní výlovy a bude možné si při nich čerstvé ryby koupit?

Začali jsme počátkem října. Zatím jde spíše o menší plochy, kde máme násadovou rybu, kterou převážíme do komorových rybníků, aby tam mohla být přes zimu schovaná. Prodej připravujeme na 28. a 29. října na Špince u Červeného Kostelce.

Opočenský Broumar je stále na suchu, ale Rychnovsko letos o výlov nepřijde

Jak je to s prodejem na sádkách u rybníku Broumar v Opočně, kde se letos výlov kvůli opravám hráze neuskuteční?

Prodejna na sádkách by měla být otevřena 1. listopadu, kdy začneme nabízet celý náš sortiment. Zatím mohou lidé koupit naše ryby v naší prodejně v Rychnově nad Kněžnou, případně dodáváme do regionálního řetězce po okolí. Od poloviny listopadu do svátků budeme prodávat i na sádkách na Rozkoši.

Jaké máte nyní s Broumarem plány?

Budeme tam nasazovat silnější rybu kvůli tomu, že rybník letos zarostl. Je potřeba, aby tam ryby pracovaly a nedošlo k výraznějšímu zárůstu vodní plochy. Standardně se nasazují ryby o váze okolo 20 deka, příští rok nasadíme přibližně kilogramové.

Opočenský Broumar je největší rybník na Rychnovsku. Patří mu prvenství i v rámci celé správy vašeho rybářství?

Plochou ano, ale kubaturou je největší Špinka u Červeného Kostelce.

Které další rybníky jsou výjimečné?

Rybník Tuří u Slavětína nad Metují, který je přírodní památkou. Je to velice zajímavá chráněná lokalita s velkým rybníkem bez pořádného přítoku. Z okolí působí spíše jako přírodní jezero než lidskou rukou vytvořený rybník.

A váš nejoblíbenější rybník?

Asi právě Tuří, ten mám rád.

Banner rybyZdroj: Jan Lakomý

Kolik bude stát před svátky kapr z Kolowratského rybářství?

Cenu ještě nemáme přesně stanovenou, ale předpokládáme, že zůstane podobná jako vloni, kdy stál kilogram 114 korun. Výraznější vlivy, které by působily na výrobní cenu jsme nezaznamenali. Budeme se držet scénáře z loňska, pokud bude nějaká změna, půjde o drobnější korekci.

Mají lidé před Vánoci zájem také o jiné druhy ryb než pouze o kapra?

Pro nás je kapr jednička, protože ho produkujeme nejvíce. Nabízíme však daleko širší sortiment, takže si lidé mohou vybrat. Prodáváme i poměrně hodně lososů. Nedá se tak říci, že všechno stojí na kaprech. Zákazníci také přecházejí z živých ryb na ty zpracované, to znamená hlavně na filety, případně půlky.