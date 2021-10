Od kolon aut směřujících do kvasinské automobilky a z opačného směru si Rychnovsko opět oddychne, letos už poněkolikáté. Škoda Auto totiž chystá citelně omezit výrobu.

"Nejnovější ohniska koronavirové pandemie v Asii přinutila tamější výrobce polovodičů k tomu, aby výrazně snížili výrobu. Následky tvrdě zasáhly celý automobilový průmysl, některé konkurenční značky své závody již kompletně uzavřely do konce roku 2021. Této globální krizi se nedokáže vyhnout ani společnost Škoda Auto. Také my budeme muset výrobu výhledově od 42. kalendářního týdne do konce roku výrazně omezit, případně úplně zastavit. Pro výše uvedené jsou následující důvody: v současnosti skladujeme značný počet rozpracovaných vozů, na které čekají naši zákazníci. Proto se ze všeho nejdříve soustředíme na dokončení těchto automobilů, abychom je mohli co nejrychleji dodat našim zákazníkům," vysvětluje vedoucí komunikace podniku Škoda Auto Tomáš Kotera.

Propouštění prý nehrozí. "Společně s naším sociálním partnerem, Odbory KOVO, pracujeme s maximálním nasazením na tom, abychom současné obtíže zvládli co nejlépe. Jedno je jasné: naší nejvyšší prioritou je a zůstane dlouhodobé zajištění pracovních míst i odpovídající výše náhrady mzdy našich zaměstnanců. Předpokládáme, že výroba polovodičů se v druhé polovině roku 2022 opět začne postupně rozbíhat. Celá situace spojená se zásobováním by se měla následně zklidnit," dodal Tomáš Kotera.

Čip je elektronická součástka, polovodič v podobě malé křemíkové destičky, která je tvořena miniaturními komponenty pro vyhodnocení a řízení různých procesů. Těmi zabudovanými v autech se řídí autorádia, bezpečnostní systémy od ABS po nejrůznější jízdní asistenty, také elektrické stahování okének, vstřikování paliva ad. V autě může být zakomponováno několik set až tisíc čipů. Bez polovodičů by nefungovala žádná spotřební elektronika. A právě na ni se pozornost během pandemie soustředila. Svět se zastavil a lidé místo do nákupu aut investovali do počítačů a tabletů, aby mohli zvládat práci z domova. Výroba aut se sice opět začala rozbíhat, ale na čipy se náhle vytvořila dlouhá fronta, na jejímž konci se ocitly právě automobilky. Přidaly se výpadky v produkci výrobců čipů v Japonsku, Texasu a situaci zkomplikovala nepříznivá pandemická situace v Asii.

Také podle předsedy odborů ve Škoda Auto Jaroslava Povšíka se zaměstnanci propouštění bát nemusí. Jak ujistil v týdeníku Škodovácký odborář, odborová organizace KOVO to nepřipustí. Může však dojít například k převedení zaměstnanců na jiné pozice. "Eventuálně může dojít ke snížení průměrné náhrady výdělku při překážce na straně zaměstnavatele, maximálně však o 5 procent, to znamená na 80 procent průměrné mzdy. Takto poskytnutý výdělek pokryje plus minus dle příslušné třídy denní mzdu," uvedl Jaroslav Povšík.

Ve všech provozech výroby vozů v Mladé Boleslavi a Kvasinách byly pro tento týden zrušeny všechny pondělní a úterní směny. Co se pak týká výlučně Kvasin, obě montáže, lakovna a svařovny mají zrušeny všechny páteční a sobotní směny.

Omezování výroby má dopad i na další firmy, které jsou na zakázkách automobilek závislé. Patří k nim náchodská textilka Sněžka.

Zdroj: Michal Fanta

"Zatím necháváme lidi na 60 procent doma a snažíme se je nějakým způsobem "protočit", aby nebyli doma pořád ti samí. Ta situace je dlouhodobá a výhled do konce roku zatím nevypadá dobře, hrozí, že by Škodovka v prosinci údajně nemusela vyrábět vůbec. Na to samozřejmě musíme reagovat a hledáme vedlejší výrobní program. Něco málo se nám už zajistit podařilo. Uvidíme, jak to půjde dál. V současné době je to práce tak pro deset až patnáct lidí. Jsou to menší zakázky, například pro stát - kdy šijeme pouzdra na různé měřící přístroje, zásobník, obušek a takové věci pro bezpečnostní složky. Jsou to jednorázové záležitosti, ale je to práce na měsíc, na dva," říká předseda družstva Sněžka Jan Zima.

I vzhledem k tomu, že pravděpodobně ani příští měsíce zásadnější změnu nepřinesou, chce Sněžka hledat další možnosti. "Nemáme zakázky jen pro Škoda Auto, avšak ty potíže se přelévají od jednoho k druhému. Třeba Daimler nebo BMW tyto problémy s nedostatkem polovodičů neřeší, ale před měsícem je řešily a za měsíc je zase řešit budou. Celosvětově je nedostatek polovodičů. Do obyčejné fábie jich potřebujete 500, na elektroauto až 2 000, jsou to velké počty čipů, které je třeba vyrobit a nejsou. Budeme se muset koukat po náhradním programu i mimo automobilový průmysl," dodává Jan Zima.

O dopadech nedostatku polovodičů na automobilový průmyslu jednal v pondělí se zástupci společnosti Škoda Auto ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Zvažuje přitom podporu zasažených oborů novým programem Antivirus. Nahradil by klasický kurzarbeit. O této podpoře bude jednat příští pondělí tripartita.