Rychnovsko – V kotcích náležejících týnišťské městské policii nyní čekají dva psi, jestli se o ně přihlásí jejich pán, anebo si je vezme náhradní majitel. V případě, že to štěstí nemají, je strážníci odvezou do útulku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Matej Slávik

Jediný útulek v Lukavici

Velitelé městské policie z Rychnova, Kostelce a Týniště udávají podobná čísla – za rok musí strážníci příkladně v Rychnově a přilehlých obcích odchytit kolem padesáti psů, v Kostelci a okolí šedesát a v Týništi rovněž. „Od počátku roku k dnešnímu dni jsme odchytili 47 zatoulaných psů,“ upřesnil velitel MP Rychnov nad Kněžnou Miloš Friml. Pro potřeby celého regionu existuje jediný útulek v Lukavici. „Je to dlouhodobý trvalý problém,“ řekla provozovatelka útulku Jana Štěpánková s tím, že kapacita útulku není naplněna, nicméně zatímco psů je stále stejně, ubývá lidí ochotných vzít si psa z útulku do rodiny. Neodpovědní majitelé vyhazují nehodící se psy celoročně s mírným navýšením na jaře, kdy mají ve zvyku zbavit se živých vánočních dárků. Strážníci mají usnadněnou práci, pokud naleznou psa se známkou. Díky ní se mohl okamžitě vrátit ztracený vlčák, který pobíhal včera v Kostelci nad Orlicí Na Skále, k majitelce. Ta se svým mazlíčkem obdržela od policistů rovněž blokovou pokutu. Alarmující případ lidské bezcitnosti se udál v Kostelci uplynulý víkend – jako pytel odpadků někdo prostě vyhodil na nádraží igelitovou tašku s pěti štěňaty.

Nebezpečí pokuty za přestupek

Stejně jako v Rychnově, Kostelci a Týništi začala od letošního října platit vyhláška o zákazu volného pobíhání psů také v Dobrušce. Pro venčení jsou vyhrazeny označené prostory (například Tyršova ulice).

V Rychnově je oblíbenou lokalitou pejskařů les ve Včelném, zde však mohou psi běhat jen na vodítku. „Psí zóna“ je například nad restaurací Mařenka nebo na Mírové; mimo lokality označené vyhláškou se majitel pobíhajícího psa na volno vystavuje nebezpečí pokuty za přestupek.



Odchyt psa jen s certifikátem

„Tento měsíc se dva strážníci chystají vyjet do Brna na školení, odchyt mohou totiž provádět jen policisté s certifikátem pro to určeným,“ vysvětlil velitel MP Dobruška Luboš Adamec. Při odchytu totiž nesmí být ohrožen policista, ale ani týráno zvíře. V Rychnově, kde má oprávnění k odchytu osm policistů, dbají aby byl minimálně jeden vždy ve službě. Zaběhnutého jezevčíka odváželi do útulku zrovna v pondělí. Na agresivní zvířata se používají odchytové háky a rukavice, zřídka také narkotizační puška, jde–li příkladně o psy velkého vzrůstu, jako jsou vlkodavové nebo kavkazští pastevečtí psi.

Bohatou praxi a zkušenosti má Martin Kudláček z Městské policie v Týništi nad Orlicí. Zde vyhlašují psí nalezence rozhlasem a také se uveřejňují na stránkách města. Všechny psy zde neodvážejí rovnou do útulku – nového pána získal zrovna v tomto týdnu čistokrevný ridgeback. O jiného psa, černého křížence, se přihlásila majitelka. V jednom ze čtyř policejních kotců mohou psi počkat týden, jestli si na ně jejich páníčci nevzpomenou. Na volně pobíhající psy většinou upozorní strážníky občané.