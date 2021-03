Předem objednané knihy přes čtenářské konto nebo e-mail budou moci být přichystány jen do středy 3. března. Zájemci si pro ně mohou přijít až po příjmu potvrzovací e-mailové zprávy nebo SMS.

Objednané knihy je přitom nutné si vyzvednout do čtvrtka 4. března do 16. hodiny. A do tohoto čtvrtku lze také vracet zápůjčky do boxu na knihy. Nové čtenáře již knihovna nepřihlašuje.