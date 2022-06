Knihovna v Dobrušce oslaví dvě velká jubilea spolu se čtenáři

Dana Ehlová

Knihovna v Dobrušce slaví letos dvě velká jubilea – 70 let od svého vzniku a 20 let od přestěhování do zrekonstruovaného objektu bývalého výměníku Na Budíně, kde zahájila provoz 1. března 2002.

Dobrušská knihovna | Foto: Deník/Dana Ehlová