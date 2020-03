V pracovní dny je možné si ji domluvit na telefonním čísle 494 383 008 nebo prostřednictvím e-mailu: knihovna@doudleby.cz. "Dodáme vámi vybrané knihy za řádných hygienických opatření k vašim dveřím, popřípadě na jiné dohodnuté místo," uvádí knihovna.

Všechny dosud zapůjčené knihy mají automaticky prodlouženou výpůjční dobu.

Jiné knihovny zpřístupňují čtenářům množství elektronických zdrojů, které lze zdarma a legálně číst, sledovat nebo poslouchat online nebo na čtečkách a mobilních zařízeních. Třeba knihovna ve Vamberku a další. Palmknihy - eReading s.r.o. připravily aplikaci Booko, obsahuje více než 100 dětských knížek nyní mimořádně na měsíc zdarma.

S trutnovskou rodačkou, spisovatelkou Hanou Hindrákovou se pak můžete vydat na černý kontinent, do její milované Afriky. "Odpoutejme se na chvíli od všedních starostí i současné situace a pojďme prožít některý z napínavých a dobrodružných příběhů. Od pondělí 30. března každý den od 18.00 pro vás budu číst online některou ze svých knih. Čtení bude probíhat na mém facebookovém profilu https://www.facebook.com/hindrakovahana. Napište mi, jak dlouhé čtení by vám vyhovovalo a která z mých následujících knih by se vám nejvíc líbila? Očarovaná, Smrtící byznys nebo Nezlomný?" vyzývá Hana Hindráková.