Dobruška - Vzniklo nové volnočasové centrum pro mládež Střecha v Dobrušce. O jeho otevření se zasloužili členové občanského sdružení Orlodění.

VOLNOČASOVÝ KLUB STŘECHA bude otevřen v pondělí, středu a sobotu v odpoledních hodinách. | Foto: archiv Orlodění

Věta, „Mami, strávím odpoledne na střeše“, by mohla většinu rodičů vyděsit. Pokud ale jde o střechu s velkým S, nemusí se o svou ratolest obávat. Jedná se totiž o název volnočasového klubu pro mládež, který byl včera slavnostně otevřen v Dobrušce.

Otevření klubu

Klub Střecha, který se nachází v areálu dobrušského bazénu, vznikl díky členům občanského sdružení Orlodění. ,,Klub slavnostně otevřel poslanec Josef Ježek se starostou Dobrušky Petrem Tojnarem. Na návštěvníky čekal bohatý program: výstava fotografií Lenky Ouřadové, lanové dráhy a také koncert skupiny Srab Music Jamm,“ popisoval předseda Orlodění Petr Verner.

Občané Dobrušky vesměs nové centrum pro mládež vítají. ,,Vím, že takový klub vzniká, i když nemám přesnou představu, jak bude fungovat. Určitě je dobré, že mládež bude mít svůj prostor. Jen aby se jim tam někdo skutečně věnoval a nebylo to jen nějaké podezřelé doupě,“ vyslovil svůj názor Vladimír Kubík z Dobrušky.

Nabízený program

Skupinou, na kterou se klub Střecha zaměří, je mládež od dvanácti do jedenadvaceti let. ,,Chceme je nalákat nabídkou u mládeže oblíbených aktivit jako je třeba fotbálek, šipky, filmy, ale také horostěna nebo výtvarné a hudební dílny. Cílem je vytvořit alternativní prostor, který by dětem umožňoval scházet se jinde než v restauraci, a nabídnout jim zajímavý program,“ vysvětloval Verner. Přestože děti budou mít v centru velkou svobodu, budou zároveň pod dozorem.

LUCIE KUDLÁČKOVÁ