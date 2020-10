Jak už název Klubu netradičních nápadů v Ledcích napovídá, o originální nápady nouzi nemá a dokáže si poradit i ve stavu nouze.

KlasA - grilování | Foto: redakce

"Měli jsme připravenou pro lidi jako každý rok rozlučku se sezonou za to, že nám pomáhali při akcích v Ledcích. Je to parta dvaceti až třiceti lidí, kteří pomáhají s různými akcemi, ať už to je sraz jaw, letní kino, loučení s prázdniny či další. Všechno na grilovačku pro ně bylo přichystané, bohužel jsme ji uspořádat nemohli," vysvětluje Luboš Šmída z Klubu netradičních nápadů.