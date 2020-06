Loni byla čerstvě dvacetiletá studentka z Kostelce nad Orlicí ve dvanáctce finalistek České Miss a Miss Universe Slovensko tou nejmladší. Přesto porotu i diváky okouzlila natolik, že jejich hlasy právě jí přiřkly korunku královny tohoto mezinárodního klání. Do Doudleb ji přivezla s sebou. A zabodovala i na světové soutěži krásy Miss Earth na Filipínách. V konkurenci 84 uchazeček o titul se stala třetí nekrásnější dívkou planety.

Místo toho, aby v minulých měsících zúročila tento úspěch a mohla začít dobývat nejen ta domácí, ale třeba i světová módní mola, jí však veškeré plány zhatila pandemie koronaviru.

"Můj program se kvůli pandemii úplně rozpadl. Měla jsem naplánováno spoustu věcí, módní přehlídky, focení, dokonce jsem měla dělat porotkyni v talentové soutěži pro dětské domovy. Co mě ale hodně zamrzelo je, že jsem měla letět na týden v rámci Miss Earth na Mauricius," svěřila se Klára Vavrušková.

Právě cestování a poznávání nových věcí patřilo k impulzům, které ji k účasti v soutěži přivedly. S tím se ale po vyhlášení stavu nouze musela prozatím rozloučit. Prožívala ho podobně jako ostatní. "Byla jsem doma. Dodržovala jsem vládní opatření, z domu jsme vycházeli jen tehdy, kdy to bylo opravdu potřeba. Během tohoto času jsme se daly s mamkou a babičkou na šití roušek, které dále putovaly na Městský úřad v Kostelci nad Orlicí," prozradila.

Jaké má další plány? "Nyní se to všechno opět vrací do starých kolejí. Spousta věcí se přesouvá na druhou polovinu roku. Postupně mi začaly opět chodit nabídky z agentury. Co se týče věcí, které mě čekají, tak to jsou teď hlavně ty odložené a ještě nesplněné," dodala Klára Vavrušková.