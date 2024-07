Jsou to disciplíny pro pořádné chlapy a ženské od rány. Třeba muži hází do výšky 12kilovým balíkem slámy, do dálky se vrhá 7kilovým a 25kilovým kamenem a královská disciplína je pak vrh pětimetrovou kládou. „Ve Skotsku má originální kláda přes 6 metrů a průměr víc než 20 centimetrů. My jsme to přizpůsobili lidem, aby to zvládli i ti běžní soutěžící,“ vysvětluje náčelník klanu Orlických horalů Vojtěch Jan Barilla.

Češi si přidali hod vidlemi

Disciplíny jsou inspirované tradičními skotskými hrami. „Ty se odehrají ve Skotsku vlastně pomalu v každá vesnici. Je to tam tradiční, velmi oblíbené a také prestižní. My jsme si přidali jednu disciplínu, hod balíkem slámy. Vlastně je to hodně podobné, jako když se házela vidlemi sláma na špejchar,“ připomíná Vojtěch Jan Barilla. Poslední disciplínou je pak nošení dvou kamenů, které dohromady váží 107 kilo.

Hod kamenem, ale i balíkem slámy | Video: Jiří Fremuth

„Je tady každý rok skvělá atmosféra, fajn lidé, k tomu si dáte pivko a také je to v pěkném prostředí v zámeckém parku,“ přemýšlí Martin Jindřich, který se do her zapojil už po osmé a každoročně se mu daří probojovat mezi finálovou pětici můžu: „Trénovat se na to určitě dá, ale já netrénuju. Ale v kondici se musím udržovat kvůli své práci,“ směje se profesionální voják statné postavy. Celé klání už také několikrát vyhrál. „Baví mě soutěžit, daří se mi asi díky tomu, že jsem všestranný. V žádné disciplíně nejsem nejlepší, ale umístím se ve všech docela vysoko, takže nakonec to většinou dopadne dobře,“ říká Martin Jindřich, který tráví dovolenou na nedaleké chalupě.

Soutěží také třicítka žen

Mezi soutěžícími nechybí ani ženy. Disciplíny mají stejné, jen ta závaží jsou lehčí a kláda je kratší. „Co mě na tom baví? Ta atmosféra, je to trochu i adrenalin a zkouším nové dovednosti,“ uvažuje Barbora Halásková. Ta už soutěží po 11. i ona hry několikrát vyhrála. Mimochodem je ředitelkou místní mateřské školy. „Ale ano, občas mi děti ze školky fandí,“ směje se sympatická žena.

Mimochodem Horalské hry jsou akce pro celou rodinu. Pro děti jsou tady připravené různé hry a soutěže, nechybí skotské tance, hraje dudácká kapela, k vidění je keltský tábor. Nechybí ani pivní štafeta nebo přetahování lanem. Večer pak celé hry završí dvojice koncertů.

Zakladatel: je to hlavně o setkávání a zábavě

U zrodu téhle pěkné tradice, která v Rokytnici koná souběžně s Anenskou poutí, stál před 15 lety Ladislav Hemrlík: „Nejdřív byl takový nultý ročník, ten byl ještě před zámkem a ukazoval jsem lidem, co to vlastně jsou skotské hry. Skotsko mám prostě rád,“ říká muž v kiltu a rozhlíží se spokojeně po parku plném lidí: „Za těch 15 let se tady vytvořila dobrá komunita a jezdí sem lidi z celé republiky. Měli jsme tady třeba i soutěžící z Rakouska nebo Ameriky. Prostě se dobře bavíme.“

Dnes na hrách pravidelně soutěží kolem 120 mužů a žen a areálem, který je ve stínu stromů v zámeckém parku, projde kolem 1500 lidí. „Ty soutěže nejsou pro mě, ale rád se podívám, mají tady dobré pivo, jídlo a fajn jsou i ty ceny, takže je to takové pěkné sobotní odpoledne,“ spokojeně hodnotí hry Štěpán Malý, který tráví dovolenou v Orlických horách.