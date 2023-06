Kino na kolejích se vrací do Dobrušky. Kinematovlak zastaví na dobrušské železniční stanici v pondělí 26. června. Do města přiveze hlavně dětské filmy. Všechny snímky se budou promítat zdarma. Filmoví fanoušci v Dobrušce se mohou těšit i na letní kino v Archlebových sadech.

Kinematovlak bude na dobrušském nádraží promítat filmy od pondělí 26. června do pondělí 3. července. | Foto: Barbora Zemanová

„Po letech chystáme přistavení už legendárního Kinematovlaku, které se v Dobrušce podařilo vyjednat za pomoci generálního ředitelství Českých drah. Projekce v kinovoze budou především pro dětského diváka,“ informuje Pavel Štěpán, vedoucí Kina 70 ve videu na facebooku města Dobruška.

V pondělí 26. června program Kinematovlaku odstartuje v 16 hodin dětským filmem Maxipes Fík I. Také v dalších dnech bude kino na kolejích nabízet hlavně snímky pro malé oči.

„Nezapomínáme ani na dospělého diváka, můžu pozvat na komedii Teroristka s Ivou Janžurovou, Svěrákovu Jízdu nebo Poslední závod - nádherný film o Hanči a Vrbatovi,“ láká na Kinematovlak Pavel Štěpán.

Dospělí ocení také film Bohemian Rhapsody o kultovní rockové kapele Queen, ten Kinematovlak uvede v sobotu 1. července od 19.30 hodin.

Posledním promítacím dnem Kinematovlaku na dobrušském nádraží bude pondělí 3. července, program v 15 hodin uzavře snímek pro celou rodinu Pat a Mat ve filmu.

Filmoví fanoušci v Dobrušce se mohou těšit i na druhý ročník letního kina v Archlebových sadech. Letos by se mělo promítat po celé prázdniny, a to od středy do pátku. „Uvidíme, jak to bude s víkendovým dnem, ale pakliže budeme hrát o víkendu, tak určitě v sobotu,“ doplnil vedoucí Kina 70.

Program Kinematovlaku v Dobrušce.Zdroj: město Dobruška