Problémy s výkupem pozemků, protesty ekologických aktivistů, archeologické nálezy a také administrativní spory mezi stavebními firmami a státem zdržely největší současnou dopravní stavbu v Královéhradeckém kraji, dálniční úsek D11 mezi Hradcem Králové a Smiřicemi, o několik let. Po dlouhé pauze se ovšem od února intenzivně staví.

Úsek, který protáhne dálnici D11 z Prahy až do Smiřic, měří 15,5 kilometru. První auto by po něm mělo projet zhruba za dva a půl roku, v květnu 2022.

Trasa D11 by v dalších letech měla pokračovat na Náchod a také napříč Trutnovskem tak, aby navázala na mezinárodní dálniční síť do Polska. Tato trasa je ovšem ve stádiu projektu a pouze ty nejoptimističtější odhady mluví o zahájení stavby v roce 2020.

Stejně jako u předchozích kilometrů, i tady čeká státní správu mnoho práce při vyjednávání o odkupu pozemků. Lidé většinou považují stavbu dálnice za přínos pro region, ale v dotčených lokalitách se současně bojí o svůj další osud (na Trutnovsku jde zejména o Kocbeře, Choustníkovo Hradiště a trutnovskou část Poříčí).

Řekl to už v loňském rozhovoru pro Deník starosta Trutnova Ivan Adamec: "Emoce vnímám a chápu je. Někteří lidé žijí stále v nejistotě, budou muset domy třeba prodávat a stěhovat se. To není příjemná situace. Na druhou stranu ať by dálnice vedla jakýmkoliv směrem, budou emoce všude."