Alespoň část této trasy budou moci cyklisté bez obav z kolize s auty absolvovat po cyklostezce, která je bezpečně dovede z Rychnova nejen do sousední Lupenice. Na kolaudaci však ještě čeká.

"Cyklostezku otevřeme, až bude hotový úsek do Doudleb nad Orlicí. Mělo by to být v srpnu," říká lupenický starosta Ivo Muthsam.

Cyklostezka začíná ve směru od Rychnova pod Budínem. Je vzdálena rušné komunikaci a na příjemný výlet přírodou láká řadu nedočkavců už nyní, zvlášť o víkendu.

"Jsem z Rychnova nad Kněžnou a stezku do Lupenice využívám při cestě do zaměstnání. Pracuji v Doudlebách. Předtím jsem chodil přes Dubí polní cestou, která je asi o 150 metrů dál, ale jak naprší, cesta tam je namoklá. Tato stezka je parádní, do Rychnova se dostanu suchou nohou bez zablácených bot," pochvaluje si muž s batohem na zádech, který se cyklostezkou vydal tentokrát jen na pěší výlet.

Lidé však postrádají i bezpečnou cestu pro kola mezi Doudlebami a Vamberkem. Ve snaze vyhnout se frekventované silnici využívají vyježděnou pěšinku podél železniční trati.

"Ve Vamberku i v Doudlebách byly dokončeny pozemkové úpravy, které nám zpřístupnily pozemky pro cyklostezku. Takže její trasa už je daná. Cíl je, abychom propojili obě železniční stanice. Minulý týden jsme s Doudlebami objednali zpracování takzvané studie proveditelnosti, která má za úkol připravit cestu pro zpracování projektové dokumentace. Z Vamberka cyklostezka povede kolem čističky odpadních vod, podél řeky Zdobnice, bude podcházet železniční trať Doudleby - Letohrad a podél této trati bude směřovat k Doudlebám, přes dva mostky vedoucí přes vedlejší ramena Orlice až do centra," popisuje trasu starosta Vamberka Jan Rejzl.

Navazovat by měla na lupenickou cyklostezku. Za jak dlouho se dočká realizace, pak bude záviset především na tom, jak rychle se podaří na její vybudování sehnat finance.