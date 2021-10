Mnoho sportovních zážitků a příjemných chvil strávených v areálu popřál všem návštěvníkům také starosta Borohrádku Martin Moravec, který neopomněl všem poděkovat, také zastupitelům města za schválení a dofinancování této dotační stavby, zhotovitelské firmě za řádné provedení díla a v neposlední řadě ředitelce Základní školy T. G. Masaryka Borohrádek Ivě Přibylové a jejímu týmu za věcné podněty a připomínky v průběhu stavby: "Mám velikou radost, že se podařilo tuto rekonstrukci sportoviště dotáhnout do zdárného konce," uvedl.

Radost z pohybu měli i deváťáci Dorota Pfeifferová, Nela Divišová, Daniela Nekvindová a Jan Svoboda, kteří si program užili. „Byl to super zážitek. Uběhli jsme několik koleček na naší nové běžecké dráze, fandili jsme při fotbalovém utkání, zapojili jsme se do různých sportovních aktivit a také jsme rádi pomáhali s organizací."

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.