Dobrušská pouť opanuje v závěru tohoto týdne dobrušské náměstí F. L. Věka. Najít místo k zaparkování tak může znamenat velký problém. Město i ve spolupráci s městskou policií proto připravilo i nová, nestandardní místa k odstavení aut.

Z Dobrušské pouti | Foto: Dana Ehlová

Pouť v Dobrušce začíná v pátek 26. května a potrvá až do neděle. Pokud nevíte, kde nechat auto, můžete zkusit ulici Opočenskou, kde bude možné parkovat v jednom směru, a to podélně u Archlebových sadů. Dále lze zaparkovat o několik kroků dále podélně ve směru od mostku přes říčku Dědina ke křižovatce s ulicemi Zdeňka Nejedlého a Tyršova a využít je možné ulici Zdeňka Nejedlého od vlakového nádraží směrem ke křižovatce s ulicí Opočenská.

„Při parkování prosím dodržujte veškerá pravidla silničního provozu, a to obzvláště: dodržení volného průjezdu 3 metry pro jeden jízdní pruh, nevjíždění do zákazu vjezdu, neparkovat v křižovatkách, před vjezdy, na autobusovém nádraží, na chodnících a tam, kde by Vaše vozidlo zakrývalo nějakou dopravní značku nebo vadilo ve volném průjezdu,“ upozorňuje na svém facebooku město Dobruška.

Apeluje tak na řidiče i z toho důvodu, aby byl případně umožněn průjezd nejen ostatních řidičů, ale také složek integrovaného záchranného systému. Strážníci budou vše průběžně monitorovat hlídkami.