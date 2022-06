V jiných okresních městech to v květnu již pořádně tepe turistickým ruchem, na ulicích se rojí zahrádky, někde i zcela nové, a po covidovém půstu se pořádně plní. Ke stolům se snaží přitáhnout i poměrně nedávno otevřené podniky. Třeba jen v Jičíně se jich objevily za poslední dva roky dvě desítky. Zatouláte-li se v sobotu na rychnovské Staré náměstí a chcete si posedět u něčeho dobrého pod širým nebem, najdete tu tři zahrádky - při naší návštěvě všechny zely prázdnotou. Ne všude je otevřeno.

Až po chvíli na jednu z nich přichází pětice hostů. Na zahrádce v Panské ulici sedí dva, jen o pár více jich je na dvoře Národního domu. Asi největší počet hostů obsadil zahrádku restaurace na Poláčkově náměstí, tady posedává u piva či nad talíři desítka lidí. Centrum tak na návštěvníky může působit tak trochu ospale a pro restauratéry taková atmosféra také není žádným ternem. Jakou zkušenost máte vy?

Nejhorší jsou prý pondělky, kdy mívají některé podniky zavřeno. Lidé tápou, kam vůbec mají vyrazit. "Důležitý je pro nás výběr jídla, příjemná obsluha a prostředí. Poslední dobou je to v Rychnově fakt tragédie, tak bych byl rád, kdybyste poradili, kde se dá dobře najíst," ptá na jedné ze sociálních skupin v Rychnově David.

"Na dobrý oběd je v Rychnově nad Kněžnou super Mařenka. Potom bych se nebránila i v Kostelci nad Orlicí do Spieglu. V blízkém okolí je to asi všechno," nezní moc optimisticky odpověď Veroniky Vackové.

Trochu bezradně někdy místní působí, když sem zavítají turisté a chtějí od nich doporučit, kam by si měli jít sednout.

"Za mě Rychnov vynechat a jet někam pryč," radí Marcela Jiskrová.

"Pokud Vám nevadí delší procházka a nebo přejezd autem, zkuste Venclův statek Javornice," dává další tip Kamila Chudobová.

Jsou i tací, kteří nabádají vyrazit k Hubálkovým do Kostelecké Lhoty, Lupenic, do Potštejna nebo do Čestic.

Podle jiných situace v Rychnově zas tak kritická není a přidávají své zkušenosti, kam stojí za to zajít, nejčastěji padá "do placu" Panel, Taverna, Pizza od kuřete či Národní dům.

Podnikatelé v gastru to neměli v době covidu jednoduché a ani současná situace jim moc nepřeje. Citelně narostly ceny energií a surovin pro přípravu pokrmů. A je znát, že lidé počítají každou korunu. "Klienti se nevrátili v takové míře, protože se zdražuje. Zbylí zákazníci chodí, ale lidé víc vyhledávají levnější varianty, naučili se doma lépe hospodařit s penězi. V gastro provozu to cítíme, odliv zákazníků je, a to i těch firemních, firmy šetří také," říká ředitelka hotelu Havel Zuzana Klimešová

Pohled do vyklizených prostor bývalých provozoven dává tušit, že tenhle byznys dává v Rychnově zabrat. I prostory minipizzérie Pizza Grande v průchodu vedle Starého náměstí jsou prázdné. Chcete-li se dovolat na její telefonní číslo, ozve se: "Volaný účastník je dočasně odpojen z provozu."

Těch odpojených z provozu bohužel přibývá. V Opočně skončila i oblíbená Valentino a pizzerie U Jakuba se zahrádkou po cestě k zámku. Na druhou stranu v Rychnově v poslední době znovu otevřel bar Na Růžku poblíž nemocnice. Nové bistro funguje od začátku května v Solnici místo dřívějšího podniku U Kocoura.