Žádné moderní satelitní čtvrti, ale většinou chalupy usazené v krásné přírodě Orlických hor. A přece právě tady - v Sedloňově mají ze všech obcí rychnovského okresu děti do 14 let největší podíl, přes 22,5 procenta. Alespoň podle údajů z loňského sčítání lidu, kde byste těchto dětí napočítali na pět desítek.

"Je tady pár mladých lidí, máme 34 dětí, ale je tu také dětský domov," podotýká starostka obce Hana Ježková.

Výhled do budoucna však tolik optimisticky nevidí.

"Chtěli bychom, aby se sem nastěhovali mladí. Měli bychom tady devět parcel a řekli jsme si, že budou jen pro trvale bydlící, bohužel se nám to nedaří zrealizovat, protože máme trochu problém se stavebním úřadem. Lidé se ptají po bydlení v Sedloňově, i po stavebních parcelách. Velký zájem mají rekreanti. Dá se říct, že každý den se někdo ptá, jestli tu není nějaká chalupa nebo pozemek na prodej. Těch chalup tu stojí hodně. Rekreačních chalup máme 188, protože k nám patří ještě Polom a Ošerov, při počtu 212 trvale bydlících je to dost. Spíš u nás převažují rekreanti. ," vysvětluje sedloňovská starostka.

Udržet služby v malých obcích není jednoduché

Obec také v době covidu vybudovala díky dotacím dva byty, jsou již obsazené. Její velkou devízou je určitě malebné prostředí a není jediným zdejším lákadlem. Najdete tu také Památník obce Sedloňov a Výstavní síň Jarmily Haldové, zdejší výtvarnice a patriotky, s jejímiž díly se můžete setkat na řadě dalších míst Orlických hor. Expozice sídlí stejně jako obecní úřad v budově bývalé školy.

"Školu nemáme, výborná je Trivium Plus v Dobřanech a školka je v Bystrém, na obě dvě strany jezdí autobus, takže v tomto ohledu dostupnost zajištěná je. Obchod tu není, ale poštu stále ještě máme. Chtěli nám ji zrušit, naštěstí se nám ji podařilo zachránit, i když nevíme, na jak dlouho. Není to jednoduché," přibližuje problémy, které trápí nejednu vesnici, Hana Ježková.

To v Podbřezí školu i školku mají, stejně jako obchod, Poštu Partner a další služby. Jde také o větší obec, pod níž spadají další osady. Je tady blíže k městu i k pracovním příležitostem. Těch dětí do 14 let tu při loňském sčítání bylo 122 (z 580 obyvatel). Pomyslnou třetí příčku pak obsadila obec Polom u Potštejna s 29 dětmi do 14 let (při 136 obyvatelích).

Chalupy jako záloha pro horší časy

Paradoxně hned v jejím sousedství se nacházejí Proruby, které mají v tomto ohledu nejhorší bilanci v celém Královéhradeckém kraji. Hůře je na tom jen dalších 13 obcí v republice. Ovšem je třeba také podotknout, že číslo může zkreslovat velmi nízký počet lidí, kteří tu žijí. Podle údajů ze sčítání lidu z ledna loňského roku byste našli mezi 49 prorubskými obyvateli pouze dvě děti do 14 let, tedy jen 4,1 procento.

"Mladé se nám přilákat nedaří. Máme u nás kupu chalup prázdných a lidé je nechtějí prodat, mají je jako zálohu. Myslí si, že v nich mají uloženy miliony, přitom jim padají. Nebo jsou třeba na chalupu dva nebo tři a nejsou schopni se dohodnout o ceně. Zájemců o ně jsou desítky, ale nemůžeme s tím hnout, aby se u nás mohli usídlit. A stavět? Zemědělské půdy máme dnes málo a musíme s ní hospodařit," vysvětlil důvody, proč se nevede vesnici omladit, starosta Prorub Karel Malátek.

Jak si pak vede Rychnov nad Kněžnou v porovnání s ostatními okresními městy kraje? Průměru se nijak nevymyká, ačkoli počtem obyvatel je zdaleka nejmenším. Při 10 588 obyvatelích tady děti do 14 let tvoří 15 procent (1 587). V současnosti pak zahýbal s počtem lidí v mnoha městech a obcích příliv uprchlíků z Ukrajiny. Podle dat ministerstva vnitra jen v samotném Rychnově doposud získalo pobytové oprávnění v souvislosti s válkou na Ukrajině na 476 uprchlíků, z toho 85 ve věku do 15 let.

Podíl dětí do 14 let v okresních městech (podle sčítání z roku 2021):

Jičín 15,8 % z 15 904

Trutnov 15,2 % z 29 054

Rychnov nad Kněžnou 15 % z 10 588

Náchod 14,9 % z 19 061

Hradec Králové 14,9 % z 92 649

Jak jsou na tom dalšíměsta na Rychnovsku:

Dobruška 16 %

Borohrádek 15,8 %

Kostelec nad Orlicí 15,5 %

Vamberk 15,4 %

Opočno 15,4 %

Rokytnice v Orl. h. 15,1 %

Týniště nad Orlicí 15 %

Solnice 14,8 %