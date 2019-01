Rychnovsko -Zatoulaní psi končí nejčastěji na stanici Městské policie. Tento týden odchytávali zaběhnutého psa strážníci v Kostelci, s volně pobíhajícími zvířaty se často potýká i Městská policie v Rychnově.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Karel Pech

V létě psi utíkají o něco častěji než jindy, situace ale není nijak extrémní. „Největší problémy jsou na jaře. V létě psy také odchytáváme poměrně často, ale s jarními měsíci se to nedá srovnávat,“ uvedl strážník Městské policie v Rychnově Ladislav Chmelík. Odchytit zatoulaného psa je často ten nejmenší problém. Co se s ním ale děje dál?

„Psa převezeme na stanici. Tam zjistíme, zda má známku nebo nějakou jinou identifikaci,“ popisoval postup po odchytu psa velitel Městské policie v Kostelci Petr Černohorský. Pokud pes známku má, pokoušejí se strážníci dohledat majitele. Ne vždy se to ale podaří. Majitel psa není doma, nebo nereaguje na telefonáty.

Katalog psů

„Osvědčilo se nám oznámit věc v místním rozhlasu. Dále je možnost psa vyfotit a vyvěsit na naše internetové stránky, kde si ho může všimnout majitel a přihlásit se o něj,“ vysvětlil Černohorský. Netradiční způsob, jak si urychlit práci s hledáním majitele, mají strážníci v Týništi nad Orlicí.

„Kolegové před časem obešli domácnosti v Týništi a psy si vyfotografovali. Vytvořili tak kartotéku, do které stačí jen nahlédnout. Podaří se nám tak rychleji dohledat i majitele psa bez známky,“ uvedla za Městskou policii v Týništi Zdena Pálová. Dodala, že tento systém je užitečný i přesto, že je už starší a nejsou v něm všechna nová zvířata.

V době, kdy se pátrá po majiteli, zůstává zvíře u strážníků na služebně. Na podobné případy tam jsou vybaveni. „Pro pejsky jsou připravené boxy, staráme se tady o ně. O víkendu za nimi na služebnu docházíme, nebo si ho někdo z kolegů vezme domů,“ konstatovala Pálová. Boxy jsou k dispozici také na služebně v Kostelci i Rychnově.

Pokud si majitel psa nevyzvedne nebo se ho nepodaří dohledat, putuje pes do psího útulku. „V případě, že se nepodaří nalézt majitele do dvou dnů, psa odvezeme do útulku v Lukavici,“ vysvětlil Černohorský. V Týništi nad Orlicí je lhůta delší.

„Psa tu můžeme nechat až měsíc. Lidé si ho většinou vyzvednout přijdou, pokud ne, nabízíme psa i jiným zájemcům. Docela se nám daří psy umisťovat do rodin i bez prostřednictví útulku. Pro zvíře by to určitě bylo více stresující, na služebně je podle mě domáčtější prostředí,“ dodala Pálová.

Lucie Kudláčková

Kromě forografií vyvěšených na internetu nebo katalogu psů pomáhá strážníkům i místní znalost. "Velké psy nebo zvláštní rasy si člověk samozřejmě pamatuje. To nám usnadňuje hledání," dodal Chmelík.