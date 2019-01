Hradec Králové - Medaile ministerstva obrany za službu v zahraničí převzalo v úterý na Masarykově náměstí v centru města 99 příslušníků polní nemocnice a chemické jednotky druhého kontingentu české armády, kteří se nedávno vrátili z mise v Afghánistánu.

Předávání medailí na Masarykově náměstí | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Vojáci ve světlehnědém maskovaném oblečení převzali ocenění od náměstka ministryně obrany Františka Padělka. „Zdravotnictví v Afghánistánu patří k největším problémům. Nedostatek léků a techniky navíc komplikuje absence kvalifikovaného personálu a malé množství zdravotnických zařízení. Tím cennější byla vaše mise,“ řekl Padělek.

Na základně u letiště v Kábulu se vojáci rozhodně nenudili. Podle velitele kontingentu Igora Krivosudského provedla polní nemocnice během čtyř měsíců 2500 ambulantních výkonů, 66 velkých operací, 800 laboratorních testů, 700 vyšetření rentgenem a 2500 mikrobiologických testů. Dalších 450 zákroků má na kontě zubní oddělení.

„Většinou šlo o běžná onemocnění a úrazy spojeneckých vojáků. Při operacích jsme ale odstraňovali následky bojů či sebevražedných útoků. Často to byla těžká poranění končetin a hrudníku,“ řekl velitel kontingentu, který se do Afghánistánu vrátil po pěti letech. „Překvapila mě výrazně horší bezpečnostní situace. Výjezdy do terénu, které byly před lety bez problémů, jsme museli omezit na minimum. Každý den mohl přijít útok sebevraha. Jsem rád, že jsme domů přijeli všichni,“ dodal Krivosudský.

'Nejhorší zážitek? Ten si nechám pro sebe'

Za nejnebezpečnější označil misi v Afghánistánu styčný důstojník na velitelství pro chemickou jednotku Jan Kovačičin, který byl s armádou v zahraničí už počtvrté. „Když jsem byl v Kuvajtu, tak tam válka nebyla. Teď jsem viděl spoustu zraněných. Nejhorší zážitek? Ten si nechám raději pro sebe,“ říká vážně. Kvůli finanční odměně prý do Kábulu nejel. „Člověk asi většinou kouká na peníze, ale když má rodinu a zázemí, tak je nepotřebuje. Bral jsem to jako součást své práce.“

Pocity tísně prožila v Kábulu také Jitka Jindrová z operační skupiny polní nemocnice. „Téměř denně jsme slyšeli bombardování. Je to nepříjemné. Nikdy nevíte, kam to dopadne. Nejhorší ale bylo odloučení od rodiny,“ řekla Jindrová. Věří, že drsné zážitky z válkou zmítané země jí nebudou pronásledovat v civilním životě. „Na spoustu věcí se teď dívám jinak. Každý den jsme bojovali o životy lidí, takže různé malicherné problémy házím za hlavu,“ dodala Jitka Jindrová.

Afghánistánu by podle zdravotnice pomohlo, kdyby se tamní kmeny dokázaly vzájemně dohodnout. Nikdo z vojáků si ale netroufá odhadovat, jaká budoucnost čeká zemi po odchodu spojeneckých vojsk. „Když odejdou ve správnou dobu, tak zůstane mír a klid. V opačném případě nastanou další nepokoje. Stabilizace bude trvat ještě několik let,“ míní Jan Kovačičin.