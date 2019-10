Ponořte se do světa nevidomých, zapomeňte na zrak, zkuste poznávat svět ostatními smysly - otevírá se Kavárna ve tmě.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Dalibor Krutiš

Kde? Tentokrát v novém Kulturním domě v Solnici. Otevřená je celý týden, od 21. do 27. října. „Dopolední posezení začínají v 8 a 10 hodin a ta odpolední ve 13, 15, 17 a v 19 hodin. Svoji návštěvu si musíte předem objednat v úterý, ve středu a čtvrtek od 10. do 12. hodiny nebo od 13. do 17. hodiny, a to na telefonním čísle: 773 000 157,“ upozorňuje za pořadatele Renata Moravcová.